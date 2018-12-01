В "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с экспрессом Киев-Борисполь

ПАО "Укрзализныця" расследует причины технической неисправности железнодорожного экспресса Киев-"Борисполь" и обещает приложить максимум усилий для неповторения досадной ситуации.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

"В субботу поезд 830 сообщением ст. Киев-Пассажирский - ст. Борисполь-аэропорт в 11.58 на 19 км маршрута попросил вспомогательный поезд. Такой был отправлен со ст. Киев-Пассажирский в 12.00", - заявили в компании.

Как отмечается, о ситуации, которая сложилась, были оперативно уведомлены соответствующие службы аэропорта "Борисполь", чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде.

"В настоящее время поезд прибыл в пункт назначения. Приносим свои извинения пассажирам за неудобства. "Укрзализныця" подробно расследует причины технической неисправности, и приложит максимум усилий для неповторения досадной ситуации", - говорится в сообщении.

"Вынуждены также в очередной раз напомнить пассажирам, что в сложившихся погодных условиях, свои поездки следует планировать заранее и принимать во внимание возможные форс-мажорные обстоятельства", - добавили в компании.

Позже руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что все пассажиры успели на свои рейсы.

"Одного пассажира перерегистрировали на завтрашний рейс в Доху. "Укрзализныця" приносит свои извинения за неудобства. Сейчас уже нет задержек в графике скоростного сообщения в аэропорт", - добавил он.

Напомним, в субботу железнодорожный экспресс почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.

Чтобы успеть на рейс, некоторые пассажиры выходили из поезда и шли пешком.

В итоге пассажиры прибыли в аэропорт в 13:01 - через 2 часа после отправления.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов утром 1 декабря советовал людям ехать в аэропорт на экспрессе, чтобы избежать пробок.

"Есть совет: если собираетесь в аэропорт - то ехать надо только "Kyiv Boryspil Express". Цена от сантиметров снега на дорогах не зависит - фиксированные 80 грн. Таксисты сегодня просят в 5 раз дороже - от 400. Начните путешествие не в пробках", - писал он.

Напомним, 30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".

Экономическая правда