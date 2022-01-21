Доля продажи билетов онлайн в прошлом году выросла почти до 70% – УЗ

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Доля электронных билетов АО "Укрзализныця" по итогам 2021 года достигла 68,5% от общего объема.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании добавили, что продажи билетов онлайн значительно выросли в декабре прошлого года – до 77%.

Всего в прошлом году пассажиры АО "Укрзализныця" приобрели 28,8 миллионов билетов на поезда через онлайн-сервисы и кассы.

УЗ ввела оформление билетов онлайн в 2012 году. С тех пор доля продаж билетов онлайн растет ежегодно: для сравнения, за 2020 год пассажиры приобрели онлайн 61,5% билетов, говорят в компании.

Напомним:

За период новогодних и рождественских праздников - с 23 декабря 2021 по 10 января 2022 - "Укрзализныця" перевезла 1,56 млн пассажиров.

Экономическая правда