В "Укрзалізниці" прокоментували інцидент з експресом Київ-Бориспіль

ПАТ "Укрзалізниця" розслідує причини технічної несправності залізничного експреса Київ-"Бориспіль" та обіцяє докласти максимуму зусиль для неповторення прикрої ситуації.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Facebook.

"У суботу поїзд 830 сполученням ст. Київ-Пасажирський – ст. Бориспіль-аеропорт о 11.58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд. Такий був відправлений зі ст. Київ-Пасажирський о 12.00", - заявили в компанії.

Як наголошується, про ситуацію, що склалась було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту "Бориспіль", щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що перебували у поїзді.

"На даний час поїзд прибув у пункт призначення. Просимо вибачення у пасажирів за незручності. "Укрзалізниця" детально розслідує причини технічної несправності, що виникла, та докладе максимуму зусиль для неповторення прикрої ситуації", - йдеться у повідомленні.

"Змушені також вчергове нагадати пасажирам, що у погодних умовах, що склалися, свої поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини", - додали в компанії.

Пізніше керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що всі пасажири встигли на свої рейси.

"Одного пасажира переєстрували на завтрашній рейс до Дохи. "Укрзалізниця" приносить вибачення за незручності. Зараз вже нема затримок у графіку швидкісного сполучення до аеропорту", - додав він.

Нагадаємо, у суботу залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.

Аби встигнути на рейс, деякі пасажири виходили з потяга та йшли пішки.

У підсумку пасажири прибули до аеропорту о 13:01 - через дві години після відправлення.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

"Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише "Kyiv Boryspil Express". Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 грн. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах", — писав він.

Нагадаємо 30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Економічна правда