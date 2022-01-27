УЗ потратит 300 миллионов на консультации по модернизации пассажирских перевозок

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Филиал "Укрзализныци" "Пассажирская компания" объявил тендер на закупку консультационных услуг по модернизации вертикали пассажирских перевозок, стартовая цена закупки – 304,5 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Проведение аукциона намечено на 14 марта 2022 года.

Отмечается, что период предоставления консультационных услуг: до 31 декабря 2023 года.

В то же время, по словам экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия, "неслыханный в Украине по стоимости консалтинг на сумму свыше 300 млн грн не секрет, что выписано под Дойчебан консалтинг (DB engineering & consulting)".

Криклий добавляет, что это очень дорого – по его словам, "представители большой четверки все вместе предоставили бы услуги существенно дешевле".

По словам Криклия, такие деньги лучше было бы направить на другие цели: инвестиции в изношенную инфраструктуру, обновление пассажирских вагонов, доплаты железнодорожникам.

Напомним:

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Экономическая правда