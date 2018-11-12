США продолжат противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку" – министр

США продолжают противостоять строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России обойти Украину в транзите газа в Европу.

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве, передает

"США очень четко продолжают выражать свое несогласие со строительством "Северного потока-2" и "Турецкого потока". И причины очень понятны: граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника", - подчеркнул Перри.

По его словам, США готовы работать как партнеры с Украиной в энергетической сфере.

Ранее Перри напомнил, что РФ имеет историю отключения поставок газа.

Напомним, на прошлой неделе Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", заявила, что более 200 км морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Европейская правда