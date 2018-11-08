В Германии уверяют, что "Северный поток-2" - дополнение к транзиту Украиной

Когда окупятся инвестиции в Монобанк, как он будет доказывать своё превосходство над Приватбанком и какого банковского продукта не хватает молодым англичанам.
30 октября 2018, 08:20 — Александр Моисеенко , Алина Полякова, Дмитрий Денков
Почему картошка хрустит, а кока-кола вкуснее, чем в магазине, сколько раз за день нужно мыть руки и как научиться разговаривать с детьми. Об этом и не только — в репортаже ЭП из ресторана самой популярной в мире сети "быстрой" еды.
29 октября 2018, 07:40 — Алина Полякова
Пользуются спросом разработчики, способные создать не один компонент, а выдать готовый продукт. Топ-менджер GlobalLogic о том, какие этапы необходимо пройти, чтобы производить готовые решения для различных индустрий.
23 октября 2018, 15:00 — Андрей Яворский, GlobalLogic, для ЭП