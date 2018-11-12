США продовжать протидію "Північному потоку-2" і "Турецькому потоку" - міністр

США продовжують протистояти будівництву газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії обійти Україну в транзиті газу в Європу.

Про заявив міністр енергетики США Рік Перрі на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у понеділок у Києві.

"США дуже чітко продовжують висловлювати свою незгоду з будівництвом " Північного потоку-2 " і "Турецькому потоку". І причини дуже зрозумілі: громадяни України та Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела", - підкреслив Перрі.

За його словами, США готові працювати як партнери з Україною в енергетичній сфері.

Раніше Перрі нагадав, що РФ має історію відключення постачань газу.

Нагадаємо, минулого тижня Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", заявила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Європейська правда