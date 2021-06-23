Газопровод Baltic Pipe должен достичь полной мощности до конца 2022 года

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Глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Павел Маевский заявил, что достижение полной мощности газопровода Baltic Pipe может произойти с некоторым опозданием, но не должно превысить трех месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Согласно графику, запуск транспорта газа в Польшу по этому маршруту начнется 1 октября 2022 года.

Как сообщил Павел Маевский, Baltic Pipe постигнет полную мощность в конце 2022: "Суть его действия заключается в транспорте в Польшу газа с норвежского континентального шельфа, где, напоминаю, мы в дальнейшем инвестируем немалые деньги. И именно отсюда надеемся поставки в Польшу газа, который добывают экономически и, прежде всего, в наибольшей степени из собственных источников ".

После решения Датской апелляционной комиссии по делам окружающей среды и пищевых продуктов от 31 мая отменить экологическое разрешение на проект Baltic Pipe, исполнитель газопровода (датский оператор транзита газа Energinet) сообщил о временном прекращении работ. В выходные датское агентство заявило, что не имеет предостережений относительно планов возобновить строительные работы.

Газопровод будет поставлять норвежский газ польским потребителям и уменьшит зависимость Польши от российского газа. Ямальский контракт на поставку российского газа истекает 31 декабря 2022 года.