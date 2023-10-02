Бізнес в Україні поліпшує оцінки результатів діяльності - опитування НБУ

Бізнес у вересні позитивно оцінив поточні результати діяльності - індекс очікувань ділової активності Нацбанку підвищився до 50,1, порівняно з 49,3 в серпні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Поліпшенню очікувань респондентів сприяли поступове відновлення темпів виробництва, налагодження нових шляхів поставок продукції, зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поліпшення інфляційних і курсових очікувань та сталий внутрішній попит.

Значення ІОДА в вересні зросло до 50,1 порівняно, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).

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Зокрема, поліпшили оцінки економічних результатів підприємства промисловості, зважаючи на поступове відновлення темпів виробництва, нові шляхи поставок продукції та сповільнення інфляції: секторальний індекс у вересні становив 50,0 порівняно з 48,8 у серпні.

Підприємства будівництва п’ятий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню попиту на іпотечні кредити за пільговими державними програмами, бюджетному фінансуванню будівництва та відновлення доріг, а також сезонному фактору: секторальний індекс у вересні становив 50,6 (у серпні – 51,0).

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності сьомий місяць. Цьому сприяють сталі споживчі настрої, достатня пропозиція товарів та сповільнення інфляції: секторальний індекс у вересні становив 53,3 порівняно з 52,5 у серпні.

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Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, але єдині з усіх секторів економіки зберегли негативні оцінки своєї ділової активності, зважаючи на руйнування транспортної логістики, підвищення цін на пальне та слабкий попит: секторальний індекс у вересні становив 47,9 порівняно з 47,3 у серпні.

"Більшість опитаних підприємств очікують на здорожчання власної продукції / послуг на тлі зростання закупівельних цін. Оцінки щодо зайнятості неоднорідні", - констатують в регуляторі.

Лише підприємства торгівлі третій місяць поспіль очікують збільшення персоналу, керівники підприємств будівництва, як і в серпні, не прогнозують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг все ще очікують скорочення загальної чисельності працівників.

Економічна правда