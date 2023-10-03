Кубраков розповів, як Україні вдалось відновити судноплавство в Чорному морі

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

Про це у ході конференції "Майбутнє українського експорту" заявив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі вже 10 кораблів пройшли українським чорноморським коридором, серед яких вперше вийшли судна не лише з аграрною продукцією, але й з металургійною.

Кубраков зазначає, що передумови для роботи нинішнього коридору, як і у випадку з зерновою ініціативою, були військовими – звільнення (острову – ЕП) Зміїний та затоплення крейсера "Москва".

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"Так і зараз – багато чого відбулося в Чорному морі, чого не було раніше: суттєві пошкодження десантного корабля біля Новоросійську і багато-багато інших речей. Військовий паритет в Чорному морі ще не встановлений, але ситуація точно не така, як була пів року назад", – заявив Кубраков.

У ході конференції експортери озвучували стриманий оптимізм щодо роботи коридору, адже з одного боку – це можливість суттєво збільшувати обсяги експорту, а з іншого – це досить нова ініціатива, якій може бракувати стабільності.

За словами Кубракова, морський коридор може стати відносно гарантованим лише у двох випадках – після перемоги України у війні або за сценарієм "зернової ініціативи".

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"Наша позиція така: вже вийшло 10 суден по цьому тимчасовому коридору, який встановлений ВМС України, зареєстрований в усіх світових системах, він офіційно визнаний. Зайшло 10 суден, здається, ще 2 судна заходять не під зерно", – каже віцепрем’єр. "Ми розуміємо, що якісь інциденти можуть відбутися, війна продовжується. … Якщо щось станеться з нашим цивільним судном, ми не будемо про це говорити, але нам є чим відповісти - є військові цілі, є інші цілі, і ворог теж розуміє цю небезпечну грань".

Кубраков наголосив, що зараз РФ зосередилась на атаках по українській портовій інфраструктурі, і міжнародні партнери України це також розуміють. Тож, зазначив він, "ми сподіваємося на суттєве покращення ППО (протиповітряної оборони – ЕП) на цих напрямках".

Нагадуємо:

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.