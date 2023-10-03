Кубраков розповів, які проблеми можуть виникнути через відмову від Дорожнього фонду

Відмова від Дорожнього фонду може вплинути на швидкість певних проєктів.

Про це у ході форуму "Майбутнє українського експорту", який проводить ЕП, заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Я поки не розумію, чим замінити Дорожній фонд - експлуатація може відбуватись, стратегічні магістралі можуть бути структуровані - у цьому році вже є перші проєкти.

Але варто розуміти, що Дорожній фонд - це була гарантована річ, коли ти підписуєш трирічний контракт на експлуатацію, ти вкладаєш гроші в техніку, хтось бере кредити, вони на це розраховують. Коли ти це різко зупиняєш - можуть виникнути проблеми, є певні моменти, які точно дискомфорт створять", - заявив міністр.

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Нагадаємо:

Як писала УП у своїй статті, внесений напередодні в Раду бюджет на 2024-й рік передбачає фактичне "обнуління" двох фондів, на які опиралося Мінвідновлення.

Найбільш відчутна втрата для міністерства, - відмова від Дорожнього фонду. Акцизи з транспортних засобів та пального, які раніше у повному обсязі спрямовувалися в цей фонд, тепер направлятимуть до загального "казана".

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Також скасовується створений 2023-го року Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. З нього фінансувались проєкти відбудови та програма єВідновлення, яка передбачає будівництво зруйнованого війною житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Якщо раніше коштами цих фондів опікувалось Мінвідновлення, то тепер усі непередбачувані капітальні видатки будуть здійснюватися за запитами в рамках окремих рішень уряду через Резервний фонд бюджету.

Саме через нього в "ручному режимі" наступного року планують проводити відбудову критичної інфраструктури – від доріг і мостів до водогонів та споруд захисту енергетичних об'єктів.

Повідомлялось, що Мінвідновлення спробує провести через Верховну Раду зміни до Бюджетного кодексу, що передбачають створення постійно діючого Нацфонда відновлення, який буде відповідати за розподіл видатків на відбудову з Резервного фонду та міжнародної допомоги.

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Еокномічна правда