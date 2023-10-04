ЭП собрала бизнес и государство на форуме "Будущее украинского экспорта": о чем говорили

В форуме приняли участие вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, заместитель министра экономики Тарас Качка, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, председатель правления Экспортно-кредитного агентства Руслан Гашев, топ-менеджеры крупнейших украинских экспортеров - Kernel, Метинвест и SoftServe, а также представители малого бизнеса и отраслевых ассоциаций.

В ходе разговора с главным редактором ЭП Дмитрием Деньковым вице-премьер Александр Кубраков рассказал, как Украине удалось самостоятельно разблокировать черноморское судоходство, и наконец начать вывозить металлургическую продукцию "большой водой":

"Военный паритет в Черном море еще не установлен, но ситуация точно не такая, как была полгода назад", - рассказал он.

СЕО "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил это событие, однако выразил сдержанный оптимизм относительно работы коридора, ведь с одной стороны - это возможность существенно увеличивать объемы экспорта, а с другой - инициатива достаточно новая, и ей может не хватать стабильности.

Вместе с тем, перспективными остаются сухопутные пути, в частности переходы на Молдову и Румынию. И, по словам Кубракова, эти страны видят и свою выгоду в транзите украинских товаров.

Также вице-премьер отреагировал на то, что в новом бюджете государство забирает у Минвосстановления две трети средств, и ликвидирует Дорожный фонд, о причинах чего УП писала ранее. По его словам, отказ от Дорожного фонда может повлиять на скорость определенных проектов, но в конце концов это не будет иметь критических последствий для восстановления.

Поговорили также о нематериальном экспорте из Украины, а именно - об ИТ-отрасли. Соучредитель компании SoftServe Тарас Кицмей подчеркивал представление украинских компаний на международной арене, чтобы не терять позиций на рынках: "Это как матч с "Барселоной" - как его можно выиграть, если не выйти на поле?". С этим помогает бронирование работников, которых в ІТ-сфере уже забронировано около 3400 человек.

Кицмей также рассказал, как изменилось отношение западных заказчиков в ІТ - если в начале полномасштабной войны они часто отказались от сотрудничества по "соображениям безопасности", то сейчас они начали возвращаться.

Зато противоположный тренд фиксирует Александр Соколовский, основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт". По его словам, сейчас бороться за заказ стало сложнее, ведь компании-партнеры "волнуются" из-за сроков и безопасности поставок.

Основатель компании Wood and Hearts Денис Шкрибляк рассказал, как в таких условиях компании удается работать даже на далеком рынке в США - ответ заключается в наличии зарубежных складов, которые "успокаивают" партнеров в контексте поставок.

В конце концов, экспортеры и отраслевые организации рассказали, как им удается даже в условиях большой войны торговать с десятками стран как ближних (вроде стран ЕС), так и очень далеких (вроде Японии и США), и открывать для себя новые рынки.

Напоследок говорили о вещах, которые мешают бизнесу выходить на международные рынки и работать с ними. Глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказывал, почему Украина - не Польша, когда речь идет о Таможне и Налоговой, а Тарас Качка - об эволюции торговых связей с ЕС, и почему напряженные переговоры с поляками в последние месяцы являются естественной частью этой эволюции.