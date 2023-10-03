Кубраков назвав країни, які зацікавлені в транзиті української агропродукції через свою територію

Найбільш перспективними для транзиту агропродукції, а відтак - і для розбудови інфраструктури, Україна вбачає напрямки Румунії та Молдови.

Про це у ході конференції "Майбутнє українського експорту" заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Говорячи про логістичні та транзитні проєкти, над якими сьогодні працюють в уряді, Кубраков наголосив, що вони стосуються Молдови і Румунії. Ці країни не розглядають Україну як конкурента, водночас вони вбачають хороші комерційні перспективи для отримання доходу від транзиту товарів з України.

"Молдова і Румунія відчули що вони можуть заробляти на транзиті, для них це є додатковий заробіток і ми їм не конкуренти", - зазначив Кубраков.

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На сьогодні, за словами урядовця, румунська сторона очікує кошти від Європейської комісії, які має спрямувати для розбудови інфраструктури на своїй території.

За словами Кубракова, для України цей логістичний шлях виходить дорожчим і маржинальність таких проєктів більш низька. Але у цих проєктах є сенс, з огляду на те, що Румунія і Молдова реально зацікавлені такою співпрацею.

Відповідно, Україна планує зосередитися на розбудові інфраструктури саме з цими країнами. Зокрема, є багато ініціатив по Дунаю та розбудові там пунктів пропуску. Крім того, планується добудова залізничної інфраструктури у напрямку Молодови.

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Водночас розвивати логістичні проєкти у напрямку Польщі, стосовно яких було багато планів раніше, зараз сенсу немає.

"Немає сенсу розбудовувати там інфраструктуру далі, якщо неможливо використати ту, яка є. Багато політичних складових", - зазначив Кубраков.

Нагадуємо:

Раніше Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини через обмежувальні заходи, запроваджені цими країнами стосовно української агропродукції.

Україна готова відкликати позов із СОТ, якщо Польща, Угорщина та Словаччина гарантують незастосування обмежувальних заходів до українських товарів у майбутньому.

Але наразі питання залишається відкритим.