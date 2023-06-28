"Людей, яких мотивують тільки гроші, чекає розчарування". Співвласник ІТ-школи про навчання, зарплати і працевлаштування на ринку

Ті, хто починали працювати в Google 12 років тому, зараз доларові мільйонери. Високі зарплати та стабільність не раз спонукали багатьох задуматися над зміною професії. Рік тому здавалося, що ІТ – це єдина галузь, яка не постраждала від великої війни, і що лише там можна щось заробити.

Однак змінити професію на користь ІТ-сфери – непросте завдання.

Співзасновник та СЕО Mate academy Роман Апостол потрапив у галузь у далекому 2005 році, коли не було профільних шкіл чи курсів. Тоді вивчити програмування можна було лише читаючи теоретичну літературу, а здобуті знання застосовувати на практиці шляхом спроб та помилок.

Чотирирічний досвід роботи в Google героя інтерв'ю яскраво описує той час: сумлінна праця дає омріяний результат. З моменту, коли Роман у 2014 році інвестував 20 тис дол у Mate academy, світ сильно змінився.

Війна перевернула український ІТ-ринок: правила почали диктувати не кандидати, а роботодавці. Чесної праці більше недостатньо. Початківцям уже нелегко знайти роботу: на одну вакансію можуть претендувати сотні кандидатів.

Шукачі ІТ-курсів потрапляють у паралельний світ. Там розповідають, що компанії одразу запропонують учорашнім студентам високооплачувану роботу, і люди в це вірять. Кількість студентів-айтівців зростає, особливо в останні півтора року. Чи так це?

Про вартість навчання, зарплати випускників з різних країн та витрати на рекламу

— Mate academy навчає студентів з Індії, США, країн Євросоюзу, але основний фокус – на Україні та Польщі. У 2022 році ви відкрили представництво в Польщі і локалізували платформу на польську мову. Яка частка українського ринку в бізнесі Mate academy?

— Україна – це 90%, Польща – близько 10%. Ми пробували навчати людей в різних країнах, робили це англійською мовою. Ми вивчили кілька груп людей з різних країн. Для нас це був цінний урок, оскільки ми зрозуміли, що людям важко вивчати складні концепції нерідною для них мовою.

— А в Сполучених Штатах?

— У США ми навчали людей з України, це важко через велику різницю в часових поясах. Ми зрозуміли, що потрібно локалізовувати контент і йти країна за країною. Цей урок нам коштував дорого, кілька сотень тисяч доларів. У 2022 році в нас з'явився офіс у Польщі. Думаю, у 2023 році запустимо ще в одній країні.

— Студенти з інших країн отримують більші зарплати, ніж в Україні?

— Залежить від країни. В Індії – менше. У Польщі стартова зарплата junior-розробника вдвічі більша, ніж в Україні, але зарплати senior однакові.

— Польська філія успішна? У чому відмінність навчання там і в Україні?

— Нам подобається, як вони навчаються. Польські студенти навчаються швидше, ніж наші англомовні групи, оскільки для багатьох англійська не завжди рідна.

Якщо порівнювати з українцями, то поляки рухаються приблизно так само. Відрізняється тільки час отримання пропозиції на роботу. У нас пропозицію можна отримати за тиждень-два, а в Польщі людині потрібно один-два місяці на отримання оффера і ще місяць вона звільнятиметься з попередньої роботи.

— У вас дві форми оплати за навчання: одразу і після працевлаштування. Які польські закони регулюють норму про виплати після початку роботи?

— Як і в Україні, польські студенти після отримання роботи в ІТ повинні три роки віддавати 12% від своєї місячної зарплати. Раніше в Україні студенти сплачували по 17% протягом двох років. Ми змінили терміни та відсоток, бо людям може бути досить складно віддавати із стартової зарплати 17%.

Крім того, ми хочемо допомагати людям зростати далі до middle-рівня і вище. Тому ще три роки наші студенти мають доступ до платформи і менторів. У Європі найчастіше використовують модель оплати по 10% протягом чотирьох років.

Законодавчим регулюванням займаються юристи. Їх завдання – надіслати договір, який відповідає законодавству. Ми найняли компанію, вона це зробила.

Mate academy – Роман та Анна Апостоли та Максим Лисак. Ідея створення Mate academy виникла в Анни Апостол у 2014-му році. Через чотири роки до команди проєкту приєдналися її чоловік Роман Апостол, який пішов з компанії Google, та Максим Лисак. Засновники фото Mate academy

— Скільки у вас працівників?

— 130. Крім того, у нас понад 100 менторів, які є fulltime-працівниками в інших ІТ-компаніях і паралельно навчають студентів.

— Скільки з них працюють в Україні?

— 90% – Україна і 10% – Польща.

— Вони, як і більшість ІТ-спеціалістів, працюють як ФОПи?

— Ми резиденти "Дії.City", тому в нас є гіг-контрактори (форма трудових договорів між спеціалістом та резидентом "Дії.Citi"), але є і наймані працівники, і ФОПи.

— Готуючись до інтерв'ю, я вводив у пошуковику назву вашої ІТ-школи. Після цього я постійно бачу вашу рекламу.

— Маркетологи стараються.

— Не раз чув відгуки від людей, що в YouTube її надто багато. З яких платформ до вас найчастіше приходять студенти?

— Відсотків 30-40 приходять за рекомендаціями випускників, ще 30-40% – це пошукова реклама в Google, далі – усі інші канали.

— Скільки ви витрачаєте на рекламу за місяць?

— Шестизначні числа в доларах.

— Скільки коштують ваші курси?

— У нас є два формати: full time та part time. З full time – три роки по 12%, part time – люди навчаються у своєму темпі. Part time з’явився у 2020 році на запит студентів, коли ми перейшли в онлайн. Цей курс коштує трохи більше 1 тис дол.

Чому на сайті немає ціни? Це немала сума і люди не завжди розуміють, з чого складається курс, у чому суть нашої пропозиції. Тому в нас є команда, яка консультує клієнтів, пояснюючи, що входить до курсу.

Про викладачів, зарплати та відгуки студентів

— Який прибуток отримують засновники Mate academy?

— Ми не отримуємо прибуток у тому сенсі, що не виводимо дивіденди з компанії. Усе, що заробляє Mate academy, ми реінвестуємо в зростання. Тому в нас як у фаундерів є зарплата, як у всіх інших працівників.

— За якими критеріями обираєте викладачів?

— Перш за все, він має бути хорошим програмістом. Крім того, він повинен мати навички викладання. Коли ми проводимо з людиною інтерв’ю, ми даємо їй тестове завдання, щоб подивитися, як вона відповідатиме на запити студентів. Також важливо, щоб ментор міг пояснити складні концепції простими словами.

— Ви готуєте своїх викладачів?

— Так. Після проходження співбесіди в нас є курс менторства, записаний на нашій платформі. Там є теоретичні та практичні завдання.

фото Mate academy

— Чи були випадки, що людина не проходила далі?

— Ні. Коли людина починає працювати, за нею закріплений спеціаліст, який стежить за її роботою. Якщо все добре, то далі вона працює самостійно.

— Уявіть ситуацію, що після лекції ви отримуєте 90% негативних відгуків про викладача. Яка ваша реакція?

— Такого ніколи не було. У процесі наймання ми проводимо тестові уроки і вирішуємо, чи працювати з викладачем на основі відгуків студентів. Коли викладач працює з нами давно, 90% негативних відгуків неможливі.

— Це гіпотетична ситуація. Що будете робити?

— Якщо так відбулося, то, напевно, ми допустили дуже багато помилок. Будемо аналізувати попередні помилки і робити так, щоб вони не повторювалися.

— У відгуках про Mate academy на Dou пишуть, що менторами є колишні випускники академії. Хіба добре, що кураторами студентів, які мають працювати в реальному секторі, є люди, які в ньому не працювали?

— У нас мікс менторів, які є нашими випускниками і які працюють в інших компаніях. Випускники працюють тиждень менторами, а тиждень розробляють навчальну платформу на нашому сайті. Тобто в них є комерційний досвід.

— Про ваші відгуки на Dou. Я в житті не бачив, щоб люди писали такі розлогі відгуки про курси. Це таке домашнє завдання для ваших студентів?

— Можна побачити, хто зробив цей відгук: ім'я, прізвище людини з посиланням на її LinkedIn. Тобто це справжні люди.

— Я не сумніваюся. Неочікувано було побачити цілі твори про школу.

— Люди повчилися і знайшли роботу у сфері, у якій вони хотіли знайти. Вони до цього дуже довго працювали і вони пишуть про свій досвід.

— На Dou є й оцінка академії працівниками. Найнижчий бал – 91 зі 100 за "компенсацію". Скільки отримують ваші працівники?

— Працівники отримують ринкову зарплату. Умовно – відкриваємо Dou, дивимося на рівень зарплат відповідних спеціалістів, часто це між медіаною і початковим показником.

Про працевлаштування студентів, повернення грошей тим, хто не знайшов роботу, і мотивацію навчатися ІТ

— На вашому сайті сказано, що 90% студентів працевлаштовані. За даними платформи Djinni, серед кандидатів без досвіду, що там зареєструвалися, за перші три місяці 2023 року з 6 137 людей лише 71 повідомив про працевлаштування, а підтверджених наймів – 57. Тобто роботу знаходить 1%. Який відсоток працевлаштованих ваших випускників за останній рік?

— Десь 80-90%. Після закінчення навчання процес працевлаштування може тривати два-три місяці.

— Як при такій ситуації на ринку вам вдається показувати такий результат?

— Ми сильно зацікавлені в успіху студентів. Ми хочемо, щоб наші випускники були на голову вищі за інших, тому готуємо їх до співбесіди.

За чотири місяці навчання студент проходить до десяти співбесід, ментор дає фідбек, що потрібно покращити. Крім того, у нас є 2 500 випускників, які працюють у 700 компаніях. Є компанії, які люблять наших випускників, хочуть їх наймати.

фото Mate academy

— Ваші випускники влаштовуються на позиції trainee чи junior?

— Це дуже умовні поняття. Люди, які закінчують наші курси, влаштовуються і на trainee-позиції, і на позиції, де потрібно понад два роки комерційного досвіду.

— Тобто за чотири місяці навчання ваш студент може влаштуватися на позицію працівника з дворічним досвідом?

— Не всі, звичайно, але в групі є студенти, які влаштовуються на такі вакансії.

— Як довго ви допомагаєте студентам працевлаштуватися?

— Студенти, які відразу оплатили навчання і за три місяці не знайшли роботу, мають право на повернення 100% вартості курсу. У студентів, які навчалися full time, ми багато інвестували і будемо працювати з ними скільки завгодно.

— Чи може бути так, що людина після вас пішла на інші курси, після них працевлаштувалася, але ви зараховуєте її до своїх 90%?

— Таких випадків немає. У 2017-2018 роках були випадки, коли люди навчалися ще на якихось курсах. Тепер не пригадую таких випадків. Я б це знав 100%.

— Для роботодавця важливо, які курси закінчила людина?

— По-різному. Певні роботодавці найняли 40-50 наших випускників. Є компанії, які ставляться погано до будь-яких курсів. Два наші випускники не дуже добре себе зарекомендували і компанія зробила висновок про всіх наших випускників.

— Хто вам приносить більше доходу: студенти, які відразу оплачують курс, чи ті, хто віддає відсоток з майбутньої зарплати?

— Більше грошей отримуємо від студентів, які виплачують відсоток після отримання роботи. Важливо зауважити, що їх платежі розтягнуті в часі.

Беручи студента на full time, перший платіж від нього ми отримуємо на п’ятий-шостий місяць від початку співпраці. А на отримання профіту нам як компанії потрібно ще півтора-два роки. З двома форматами – оплатою наперед і моделлю післяплати – ми тримаємо баланс, мінімізуючи ризик кеш-розриву.

— Який відсоток таких студентів?

— Один до трьох, тобто 25% навчаються безкоштовно.

— Якщо студент не знайде роботу в ІТ, він може не віддавати кошти за навчання?

— Термін дії договору – пʼять років. Якщо людина не знайшла роботу в ІТ протягом цього періоду, вона може не повертати кошти.

— Якщо студента мобілізують, ви отримуватимете частину його зарплати?

— Ні, згідно з договором, ми отримуємо відсоток, якщо людина працює в ІТ. У випадку з мобілізацією договір може бути поставлений на паузу. Якщо людина йде в декрет чи бере кар’єрну паузу, то з договором відбувається те саме.

Учасникам бойових дій, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони проти Росії з 2014 року і до Перемоги України, Mate academy зробила повністю безкоштовне навчання у fulltime-форматі.

— Чи судилися ви колись із студентами через порушення договору?

— Ні.

— Скільком людям, які оплатили курс і не знайшли роботу за три місяці, ви повернули кошти?

— Менше п'яти.

— У 2023 році ви вже повертали кошти?

— Про 2023 рік таких історій не знаю.

— Чи змінилася кількість студентів у 2022 році порівняно з попередніми роками?

— У 2022 році кількість студентів зросла удвічі. Ця тенденція зберігається.

Є люди з інших індустрій, які постраждали сильніше, ніж ІТ. Це збільшує конкуренцію і нам довелося адаптуватися. Ми розширили деякі програми і партнерства з ІТ-компаніями, щоб працевлаштовувати випускників, запустили кар’єрний центр. Наприклад, у лютому ми працевлаштували понад сто людей.

фото Mate academy

— Деякі ІТ-компанії створюють безкоштовні курси з майбутнім працевлаштуванням. Для вас це проблема?

— Це було до великої війни. В основному це робили великі аутсорсингові компанії. Після початку великої війни вони найбільше постраждали через зменшення проєктів, тому більшість цих тренінгових центрів зараз на паузі.

— Що для вас є ознакою поганих ІТ-курсів?

— Я б радив спілкуватися з живими випускниками, які реально вчилися і можуть розповісти, як відбувалося навчання, що було добре, а що – погано.

— Враховуючи ситуацію на ринку, чи не обманюють людей курси, які обіцяють швидке працевлаштування і високу зарплату?

— Є багато курсів, у яких дійсно не збігається те, що вони обіцяють, і те, як відбуваються процеси навчання та працевлаштування. При цьому я прихильник ринкової економіки і вважаю поганим, коли держава починає впроваджувати сертифікати чи акредитувати курси. Ринок усе розставить на свої місця.

— В уявленні багатьох айтівець – це успішна людина, яка заробляє чималі гроші, має нерухомість та автомобіль, може собі дозволити більше, ніж інші. Скількох ваших учнів спонукають іти в ІТ саме такі уявлення?

— Дуже багатьох. Але є люди, які розуміють, що їм це подобається, що вони готові цим займатися довгі роки свого життя. Людей, яких мотивують тільки гроші, з високою ймовірністю чекає розчарування на цьому шляху, тому що тут потрібно постійно вчитися. Краще займатися справою, яка приносить задоволення.

— Чим ці люди жертвують заради високих заробітків?

— Щоб опанувати нову професію, потрібно багато часу інвестувати в навчання. Я як інженер почав почуватися більш-менш комфортно, що я щось знаю, через три роки роботи. Протягом перших трьох років я думав: "Боже, я нічого не знаю".

Чим швидше люди проходять цей перший етап і більше дізнаються, тим швидше почуваються комфортно і тим суттєвіше ростуть їх зарплати. Тому зворотна сторона полягає в тому, що треба багато часу інвестувати в навчання.