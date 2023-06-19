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У Мінцифри розповіли, для кого буде доступне українське е-резидентство

Понеділок, 19 червня 2023, 12:55 - Олексій Павлиш

Міністерство цифрової трансформації оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України - йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, перелік розширюватиметься.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Зазначається, що іноземні підприємці зможуть:

  • віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні
  • сплачувати тут податки в режимі онлайн
  • використовуючи передові технології.

"Зараз доопрацьовуємо додаткову нормативно-правову базу та тестуємо інформаційну систему е-резидент. Тож чекайте на повноцінний запуск програми незабаром", - додали в міністерстві.

Нагадаємо:

Верховна Рада у четвер, 6 жовтня, прийняла в цілому законопроєкт №5270 про електронне резидентство.

З 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес в Україні.

Для того, аби отримати цей статус фахівцю необхідно пройти декілька кроків. Зокрема, зареєструватись у "Дії" та пройти фінансову та безпекову перевірку.

"Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП", - пояснював співавтор закону, нардеп Ярослав Железняк.

Потім ця особа має дистанційно відкрити рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента.

Е-резидент починає працювати та сплачує податок у розмірі 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту - 15%, але тільки зовнішні контракти з експортом послуг. 

Економічна правда

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