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Кількість резидентів Дія.City досягла 550

Четвер, 8 червня 2023, 12:18 - Олексій Павлиш

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися 550 українських і міжнародних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Дія.City у Telegram.

Так, серед нових резидентів:

  • Aspichi - український стартап, який розробляє VR-платформу для інтерактивного стримінгу просторового відео 360° та аудіо у VR-шоломі. Продукт полегшить навчання медиків хірургічних навичок або протезування.
  • UKR.NET - один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі.
  • Nova Plays - дочірня компанія "Нової пошти", яка створює маркетплейс для лідера на ринку експрес-доставок в Україні.
  • OK Factory - платформа, яка присвячена просуванню української продукції у світі. Вона надає доступ до власної мережі покупців, постачальників та партнерів, а також маркетингові послуги та бізнес-консультації тим, хто намагається заявити про себе на світовому ринку.
  • if team - компанія, яка надає інструменти контролю над фінансовими потоками проєктів різного масштабу. Завдяки платформі можна керувати бюджетами, зарплатами співробітників чи вести облік вартості проєкту в розрізі ітерацій.
  • LIGA UNITED - моніторингова платформа, що дає доступ до уніфікованих потоків ділової, судової та медійної інформації. Це дозволяє бізнесу прораховувати ризики та ухвалювати виважені рішення.
  • Smartcraft - українська компанія, яка створює та підтримує унікальні інноваційні телекомунікаційні продукти. Вони допомагають тисячам місцевих і глобальних компаній, ділових партнерів та інших осіб у приватному секторі залишатися на зв’язку по всьому світу.

Нагадаємо:

За рік роботи податкового простору для ІТ-компаній Дія.City до нього приєдналося понад 430 резидентів, у 2022 році сплатили понад 4 млрд грн податків.

Повідомлялось, що резидентами Дія.City стали вже 500 компаній, серед який і технологічні світові гіганти, й молоді стартапи.

Економічна правда

Дія IT компанії податки
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