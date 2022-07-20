Java-програміст за 4 місяці: як стартап Mate academy безкоштовно навчає програмуванню

Знайти роботу, а тим більше високооплачувану, в нинішніх умовах не просто. Стартап Mate Academy вже кілька років навчає та працевлаштовує своїх студентів в ІТ-галузі. При чому безкоштовно. В чому підступ?

3400 доларів. Саме стільки становила середня зарплата українського програміста в червні. І це на 100 доларів більше ніж в кінці 2021 року.

Не дивлячись на економічну кризу, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, ІТ-індустрія залишилася однією з небагатьох галузей, де не відбулось масового скорочення персоналу і зниження заробітних плат. Компанії галузі зберегли 95% своїх контрактів.

В умовах війни кількість вакансій впала у два рази, але все ще складає понад 4,6 тис. На сьогодні спеціалісти навіть з шестимісячним досвідом роботи отримують 700 дол, з річним – 1050 дол, а більші ніж дворічним – 1850 дол.

Сьогодні не обов’язково мати математичну освіту, щоб стати претендентом на одну з вакансій в ІТ. Для опанування професії потрібно велике бажання і сильна мотивація. Так стверджує співзасновник і СЕО Mate academy Роман Апостол, який разом з однодумцями створив компанію, що навчає людей ІТ-професіям, і допомагає студентам знайти роботу.

На відміну від класичних приватних навчальних закладів, які беруть гроші за освіту під час навчання, головна бізнес-модель Mate academy передбачає безкоштовне навчання.

На чому заробляє Mate academy та як працевлаштовуються її випускники?

Поява стартапу та інвестиції

Ідея створення стартапу Mate academy виникла в Анни Апостол у 2014 році. Через чотири роки до команди проєкту приєднались її чоловік Роман Апостол, який пішов з компанії Google, та Максим Лисак.

За цей час академія вже встигла вивчити та працевлаштувати 130 студентів за трьома спеціальностями: Quality Assurance (QA, тестувальник), Frontend (розробник інтерфейсу для клієнтів) та Java‑розробка (розробка застосунків).

Після того, як до стартапу приєдналися Роман Апостол і Максим Лисак, розпочався період його масштабування. З літа 2018 року на безкоштовне навчання в Mate academy оформились понад 2000 студентів, з яких 1800 працевлаштувались.

В листопаді 2021 року стало відомо про залучення стартапом 1,9 млн дол інвестицій від співзасновників таких технологічних компаній як Wise (Transferwise), Teleport, Pipedrive та Bolt. Раунд підтримали також Horizon Capital та вже чинні на той момент інвестори стартапу – TA Ventures та Flyer One Ventures. Отримані кошти планувалось вкласти в маркетинг і створення контенту для розширення на ринки США і Польщі.

"У нас контент українською мовою. Для того, щоб навчати іноземців, потрібен контент англійською мовою та потрібно доопрацьовувати платформу", – пояснює Роман Апостол. Зараз в проєкті працюють 100 співробіників.

Команда Mate Academy

Зараз проєкт передбачає дві форми навчання. Перша – це навчання повного дня. Воно безкоштовне до моменту працевлаштування, і передбачає проходження попереднього відбору і навчання в будні дні з 9:00 до 18:00 впродовж чотирьох місяців. Після працевлаштування студент два роки перераховує академії 17% від своєї заробітної плати.

Друга – це класичне платне навчання. Тут діє фіксована ціна, відсутній відбір і чіткі терміни навчання. Вартість навчання складає 19-34,9 тис грн, в залежності від обраної спеціалізації.

Щотижня Mate academy отримує понад 2500 заявок на обидві форми навчання. Безпосередньо на безкоштовній формі просто зараз перебувають 550 студентів. З лютого 2022 року стартап допоміг знайти роботу у сфері ІТ понад 230 людям.

В академії навчаються не лише українці. Mate academy має міжнародну групу зі студентами з понад 10 країн, зокрема Індії, Румунії, Туреччини, Південної Африки та США.

Як працює безкоштовне навчання?

Для того, щоб потрапити на безкоштовну форму навчання, кандидат повинен самостійно пройти на платформі Mate academy базову навчальну програму, яка розрахована на два тижні.

"Іноді люди хочуть в ІТ, але не розуміють, що вони будуть робити, і в чому полягатиме їх робота. Проходячи цей базовий курс, люди розуміють, що ж саме вони будуть робити і як виглядатиме їхня майбутня робота", – пояснює Роман Апостол.

По кожному напрямку – Java, Frontend, Fullstack, Python, QA, UI/UX Design – є базовий курс. Його потрібно пройти за два тижні та виконати тестове завдання. Після цього кандидат проходить інтерв’ю в Mate academy.

Інтерв’ю відбувається англійською мовою (базовий рівень – обов'язкова умова). Під час розмови потенційний студент виконує тестові завдання, аби визначити рівень знань за підсумками проходження двотижневого курсу. Кандидата також питають про мотивацію: чому він хоче працювати в ІТ, чому обрав ту чи іншу спеціалізацію та чого хоче досягти.

За словами Романа, на цьому етапі відсіюються два з трьох кандидатів. Зазвичай це відбувається через помилки у виконанні тестових завдань. Проте багато кандидатів стають студентами з другої або третьої спроби.

Між тим, в Mate academy майже відсутні обмеження по віку, статі чи освіті. Єдине обмеження – на навчання не беруть осіб, молодших 16 років, тому що вони за законом не мають права працювати.

"Наша інвестиція в людей такого віку не окупиться. Верхнього обмеження немає. Найстаршому студенту, якого ми працевлаштували було 54 роки", – зазначає Роман.

Ті, хто пройшли відбір, навчаються на 4-х місячній програмі безкоштовно. За групою з 50 студентів закріплено п’ять менторів. Додатково у кожної групи є свій координатор.

Для студентів, чий рівень англійської потребує покращення Mate пропонує безкоштовні мовні курси. За час навчання студент виходить на рівень комфортного спілкування.

Чи реально стати Java-програмістом за 4 місяці?

Варто відзначити, що спеціалізації, які пропонує Mate academy – Java та Python – це складні мови програмування, на вивчення яких потрібно як мінімум рік, а в ідеальному варіанті – кілька років. Водночас стартап обіцяє навчити за 4 місяці. Як це можливо?

Відповідаючи на це питання Роман каже, що секрет повноцінного вивчення конкретної спеціалізації полягає в тому, що люди навчаються увесь день.

"Ключ до успіху полягає в тому, що це full time навчання, тобто людина ніби працює на роботі. Я вивчав програмування в університеті. Якщо порахувати кількість уроків, які в мене були, і скільки часу я приділяв там саме програмуванню за два роки й скільки часу протягом чотирьох місяців люди навчаються в Mate, то це порівнюваний час.

Якщо я буду кожного тижня тратити 1-1,5 години для навчання, то це не дасть ніякого результату. Так можна вчити програмування і 3 роки, і 5 років. До речі, влаштовувати людей в Java один із найпростіших напрямків, тому що вважається, що Java – це складний напрямок, тому там менша конкуренція", – говорить співзасновник стартапу.

Чи всіх працевлаштують?

Пошук роботи в ІТ – це достатньо специфічний процес, який значно відрізняється від пошуку роботи в традиційних сферах економіки. Кандидат може розраховувати на прийнятний результат за умови високого рівня знань за своєю спеціалізацією, високого рівня англійської та масової розсилки резюме.

Етап пошуку роботи розпочинається на 3 місяці навчання. Складання резюме, написання супровідних листів, менторство над тестовим завданням, подача заявок на вакансії здійснюється студентами за підтримки спеціалістів Mate. Крім того, кожен студент тренується проходити співбесіди разом з рекрутерами та менторами онлайн-школи.

Як результат, 40% студентів академії працевлаштовуються ще до завершення навчання. Загалом до 90% випускників знаходять роботу впродовж 1-3 місяців після завершення курсу.

За словами Романа, в кожній навчальній групі завжди є 20% так званих топ-перформерів – людей, які швидко і якісно засвоюють матеріал, 60% – це "сильні середнячки" і 20% – трошки відстають.

Відповідно перші отримують пропозиції з працевлаштування вже на перших співбесідах, тоді як другим для цього потрібно 5-10 співбесід, а останнім – до 50.

Чи є в Mate Academy часові ліміти на працевлаштування? Роман каже, що в кожного свого студента стартап інвестує настільки багато часу та грошей, що перестати допомагати людині в працевлаштування економічно не вигідно. Тож жодних часових лімітів на працевлаштування не існує.

"Студентів навчають програмісти, у яких зарплата програмістів, тобто навчання нам дуже дорого коштує. Ми дуже багато інвестуємо в людей і нам не вигідно припинити шукати роботу для своїх студентів", – пояснює співзасновник стартапу.

Які гарантії оплати?

Чи можуть випускники безкоштовних курсів після працевлаштування відмовитися від виконання своєї частини угоди, тобто не платити 17% від своєї зарплати протягом 2 років?

"Коли людина отримує пропозицію роботи, то перші, хто дізнається про це зазвичай ми. Вони з радістю пишуть: я отримав офер, я дуже щасливий чи щаслива. Вони не шукають способів, як це приховати"", – зазначає Роман.

Безпосередньо сплата 17% контролюється достатньо просто. В ІТ абсолютна більшість людей працює як ФОП третьої групи. Вони подають квартальні декларації про доходи. На основі цієї декларації можна перевірити, чи сплачує людина правильну суму.

"Відповідно до укладеного договору, ми можемо перевіряти податкову декларацію на предмет розміру сплати відсотків", – каже Роман Апостол.

Що змінила війна?

З одного боку війна стала шоком для всієї команди Mate academy. Вперше за свою історію стартап зробив двотижневі канікули для того, щоб ментори та учні добралися до безпечних місць й підготувалися до продовження навчання.

З іншого боку ще до пандемії навчання відбувалось переважно в онлайн форматі, тож війна з точки зору формату навчання нічого не змінила.

Війна негативно вплинула на попит на програмістів початкового рівня (Junior). Якщо до 24 лютого стартап влаштовував на роботу протягом місяця приблизно 120 випускників, то за березень вдалося працевлаштувати лише 20 людей.

За словами Романа з кожним місяцем ситуація покращується, і вдається працевлаштовувати все більше людей. Однак до поновлення до довоєнних показників за кількістю вакансій ще далеко.

"Кількість вакансій зменшилася на 40-50%, і як завжди в таких ситуаціях найбільше страждають позиції Junior – люди без досвіду. Відповідно, серед Junior конкуренція суттєво виросла. Проте ми продовжуємо працевлаштовувати людей, і вже вийшли на понад 50% від довоєнних показників" – підсумовує співзасновник стартапу.