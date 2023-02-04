Як оплатити комунальні послуги з найменшою комісією: банк, сервіси чи спеціальні платформи

Оплата комунальних послуг через банк чи сервіс – чи можна платити без комісії та в яких застосунках зручніше це робити.

Оплатити комунальні онлайн уже не так складно. Ще не так давно мільйони громадян щомісяця вишукувались в чергах до банків, аби оплатити комунальні послуги. Скільки часу, сил і нервів люди втрачали в цих чергах важко навіть уявити.

З розвитком технологій та посилення конкуренції між банками це "щомісячне випробування" почало відходити у минуле. Громадяни отримали можливість провести оплату комуналки, на яку колись витрачались години.

За розвитком приватних сервісів у цій сфері свого часу спробувала увігнатись держава. Наприкінці 2021 року уряд обіцяв спростити життя громадянам створивши єдину систему з надання житлово-комунальних послуг.

Планувалось, що на її базі створять єдину систему для оплати всіх комунальних платежів. А поки цього не сталось, все більше сервісів пропонують свої послуги.

Які наразі є сервіси та як через них оплачувати комунальні послуги?

Оплата комуналки через міські сервіси

Практично всі комунальні послуги – а це водопостачання, опалення, утримання будинку та прибудинкової території, вивіз сміття, електро- і газопостачання – можна оплатити за допомогою міських комунальних сервісів. Наприклад, для Києва є сайт Центр комунального сервісу (ЦКС), що належить Київській міській раді.

Аби оплатити комуналку через ЦКС, треба зареєструватися на сайті створивши особистий кабінет, у якому відображатимуться всі платіжки за вказаною адресою.

Для зручності власників кількох квартир, тих, хто орендує житло і хоче самостійно оплачувати рахунки чи допомагає іншим проводити розрахунки, в особистому кабінеті можна вказати кілька об’єктів (квартир). Все, що для цього потрібно – ввести адресу та зазначити ключ авторизації з рахунків (вказується в нижньому лівому куті платіжок) за останні три місяці.

Скористатися послугою сервісу ЦКС можна і відсканувавши QR-код на платіжці. На телефоні одразу відкриється сайт з усіма квитанціями та функцією оплати. При чому, не обов’язково оплачувати зразу всі рахунки – якщо треба якийсь пропустити, у графі "до сплати" достатньо поставити "0".

В ЦКС користувачам доступна й можливість ввести показники лічильників споживання води, газу чи електроенергії для проведення відповідних розрахунків та формування рахунку на оплату.

Оплата проводиться у кілька доступних способів: "Приват24", Google/Apple Pay, електронний гаманець Masterpass та Visa, "картка киянина". Однак, вибравши спосіб оплати, до загальної суми додається комісія 10 грн за кожну платіжку. Незалежно від суми в кожному з рахунків.

Під час оплати послуг через ЦКС користувача перекидає на сайт "ФК" "ГЕРЦ"" – одеської компанії, яка займається фінансовими послугами, зокрема, грошовими переказами та обробкою транзакцій.

Як оплатити комунальні послуги через спеціальні платформи

Сервісів для онлайн-платежів вдосталь. Наприклад, платформа Portmone чи сервіси на кшталт EasyPay. Все залежить лише від умов, які влаштовують споживачів.

На цих платформах можна створити віртуальну картку, поповнювати її (банківською картою чи через термінал), а потім нею ж оплачувати різні послуги. Однак треба враховувати, що такі сервіси здебільшого беруть комісію або передбачають абонентську плату за свої послуги.

До прикладу, на платформі Portmone можна активувати пакет "місяць" за 40 грн. Після цього користувач оплачуватиме комуналку та інші послуги для двох квартир без комісії. Якщо не підключати пакет, то комісія становитиме 1%, але не менше 3 грн з платежу. Втім жодних комісій не буде, якщо постачальник послуг уклав партнерську угоду з Portmone.

Інший спосіб оплачувати комуналку через Portmone без комісії – перекрити її кешбеком. Через платформу можна оплачувати послуги та товари на популярних торговельних майданчиках і отримувати бонусні кошти на рахунок в особистому кабінеті. Далі накопичені кошти можна направити на оплату комісії.

Загалом, такий сервіс для оплати комуналки зручний і практичний, якщо ним користуватися і для інших операцій та покупок.

Для того, щоб оплатити комуналку через Portmone, треба авторизуватися на сайті, вибрати у меню категорію "Комунальні послуги", обрати потрібний варіант у списку компаній, ввести особовий рахунок, вказати суму та натиснути "Оплатити".

Ще одна популярна платформа для онлайн-оплати – EasyPay. Тут послуги можуть оплатити як зареєстровані користувачі, так і не зареєстровані.

На цьому сервісі зручно оплачувати одразу всі комунальні послуги за адресою. Тобто, у загальну платіжку підтягнуться всі рахунки, які значаться за квартирою. Для цього треба на головній сторінці обрати категорію "Комунальні платежі", вибрати місто і знайти опцію "Комунальні платежі за адресою".

Але комісію заплатити все одно доведеться – 1% від суми. Під час оплати такої загальної платіжки, отримувачем коштів також вказана фінансова компанія "ГЕРЦ".

Також на EasyPay можна оплачувати кожну послугу окремо – у такому випадку комісія передбачена залежно від того, за яку послугу сплачує користувач.

Наприклад, якщо незареєстрований користувач платить за водопостачання, комісія складає 1%, але не менше 2 грн (може мінімально різнитися в залежності від картки для оплати). А для оплати споживання газу діють інші комісійні тарифи. Щоб оплатити рахунок від "Нафтогазу", на комісію треба закласти 1,5%, але не менше 10 грн.

Онлайн-банкінг для оплати комуналки

Оплатити комунальні послуги можна онлайн через різні банки. Для користувача, який робить це вперше, треба окремо вводити всі особові рахунки, вказувати отримувача тощо. Надалі ця інформація вже збережеться у базі, і буде достатньо просто обрати шаблон.

Також, щоб оплатити комуналку через онлайн-банкінг, треба внести показання з лічильників за воду, газ, опалення та електроенергію. Зробити це можна через сайти постачальників послуг – в особистих кабінетах – або безпосередньо на сайті банку.

Розберемо, як оплати комуналку через банки на прикладі ПриватБанку.

Заплатити за комуналку через ПриватБанк можна як і на сайті, так і в застосунку – алгоритм дій однаковий. Для початку треба авторизуватися, в розділі "Платежі" обрати "Комунальні платежі".

Далі слід вказати реквізити отримувача – ЄДРПОУ, назва підприємства чи номер банківського рахунку (IBAN). Обрати постачальника, ввести номер особового рахунку, додати платіж в кошик та натиснути "Оплатити".

Також можна одразу ввести адресу помешкання і підтягнуться всі платіжки. Їх можна оплатити всі одразу, а можна залишити якісь конкретні.

У ПриватБанку також передбачена комісія за оплату комунальних послуг – 1% від суми кожної послуги, але не менше 1 грн. Якщо ж платити саме через "Приват24", то комісія становитиме 1 грн за кожну послугу, якщо є договір з отримувачем, та 3 грн, якщо такого немає.

А от особливістю оплати через Monobank, наприклад, є те, що зробити це можна тільки через застосунок. При цьому, Monobank дозволяє проводити оплату більшості комунальних послуг без комісії.

На головній сторінці програми треба натиснути на кнопку "Інші платежі" і серед запропонованих послуг вибрати пункт "Комунальний платіж".

У застосунку вже зазначена адреса для оплати послуг за замовчуванням – з прописки в документі, який користувач вказував під час реєстрації першої карти в банку. Якщо потрібно внести платіж за іншою адресою, треба натиснути на кнопку "Створити папку" – "Комунальні платежі" – заповнити потрібні поля і натиснути "Додати адресу".

Далі зі списку треба обрати послуги для оплати, ввести суми та натиснути "Оплатити".

Загалом, способи оплати у різних банках схожі між собою – відрізняються лише умови.

Електроенергія та газ – через сайти постачальників

Платіжки за електроенергію та газ приходять окремо від загальної збірної платіжки. Оплачувати їх можна як і через різні сервіси, так і безпосередньо через сайти постачальників.

До прикладу, оплати постачання та споживання газу можна через "Нафтогаз". Для цього треба зареєструватися на сайті вказавши особовий рахунок та зайти в особистий кабінет.

Користувачу одразу буде видно стан рахунку та способи оплати: через "Приват24", "Ощад24" та Google/Apple Pay. В останньому випадку комісія становитиме 2% від суми, але не менше 3 грн.

Якщо обрати оплату через банк, то користувача перекине на головну сторінку банку і далі все треба буде заповнювати вручну вже на сайті банку.

Закрити рахунок за електроенергію можна також через сайт постачальника – наприклад, для Києва це компанія Yasno. Для цього достатньо відсканувати QR-код на платіжці та підтвердити оплату. Комісії у такому випадку немає.

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Усі перелічені в матеріалі сервіси для оплати комунальних послуг схожі між собою за принципами роботи та способами оплати. Користувач може обирати платформу, виходячи з власних потреб, уподобань та можливостей.