Вкрали телефон: що робити

У вас вкрали телефон, або ви його загубили чи розбили. Що треба знати, щоб убезпечити себе і звести ризики до мінімуму в разі такої втрати.

Що робити, якщо вкрали смартфон? На жаль, більшість людей задається цим питанням вже після крадіжки, коли рахунок йде на хвилини.

Насправді ж таке питання потрібно ставити собі прямо зараз, коли телефон поруч, і виконати зі смартфоном певну послідовність дій, які мінімізують ризики у разі непередбачуваної крадіжки гаджету.

Масштаби збитків від втрати телефона можуть бути величезними. Смартфон сьогодні – це ключ до аватару людини в цифровому світі.

Він зберігає приватні фото, відео, контакти, листування, повідомлення особистого характеру, відкриває доступ до всієї історії життя, до облікових записів Facebook, Instagram, Viber, Telegram, Gmail, додаткам мобільного банкінгу, поштових операторів, операторів таксі, мобільних операторів, медичних сервісів.

Доступ до чуттєвих приватних даних дає зловмиснику надзвичайно широкі можливості для шантажування жертви, спустошення банківських рахунків і взагалі для "привласнення" її цифрового життя.

У зв’язку з цим, ЕП підготувала рекомендації, що потрібно робити в разі крадіжки смартфона і які превентивні заходи потрібно вжити.

Алгоритм дій: якщо вкрали телефон

Крок 1. Заблокувати зв’язок на втраченому телефоні.

Це необхідно зробити, щоб зловмисник не міг скористатися двохфакторною авторизацією в банківських, поштових, соціальних сервісах. В іншому випадку крадій зможе змінити паролі доступу до цих сервісів і отримати над ними повний контроль.

Необхідно у будь-кого (перехожого, бармена, офіціанта, продавця, таксиста, поліцейського) попросити телефон і зателефонувати своєму мобільному оператору.

Оператор має технічну можливість заблокувати SIM-карту. Для цього потрібно: Абоненту "Київстар" необхідно зателефонувати на номер 477 або 0800300466 (дзвінки з номерів мереж фіксованого та мобільного зв'язку України не тарифікуються). Абоненту треба надати одну з наступних інформаційних комбінацій для ідентифікації як власника номера: 1. Код PUK1 2. Три номери, на які здійснювалися вихідні дзвінки з орієнтовною датою їх здійснення та залишкову суму коштів на рахунку абонентського номера. 3. Три номери, на які здійснювалися вихідні дзвінки з орієнтовною датою їх здійснення та один з останніх переказів коштів із зазначенням дати, суми та номера, на який був здійснений переказ коштів. 4. Будь-яку з останніх скретч-карт/електронних ваучерів поповнення рахунку та один з останніх переказів коштів із зазначенням дати, суми та номера, на який був здійснений переказ коштів. 5. Будь-яку з останніх скретч-карт / електронних ваучерів поповнення рахунку та один з останніх переказів коштів із зазначенням дати, суми та номера, на який був здійснений переказ коштів. Абоненту Vodafone зателефонувати на номер 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) або 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні). Абоненту необхідно надати одну з наступних інформаційних комбінацій для ідентифікації як власника номера: 1. PUK-код (8 цифр, які вказані на пластиковому тримачі від старої SIM-карти). 2. Два номери, на які ви найчастіше дзвонили або відправляли повідомлення за останні 30 днів (виключаючи короткі номери та номери, які починаються з 0800/900 ...) Абоненту lifecell зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру lifecell за номером 5433, обрати пункт 5 в головному меню, далі "Блокування загубленої SIM-карти". Абоненту необхідно надати наступну інформацію для ідентифікації як власника номера: 1.Секретне слово (якщо встановлено) 2. Два номери, на які найчастіше телефонуйте, баланс основного рахунку (якщо не встановлено секретне слово) 3. Інші питання (в разі необхідності) Якщо номер контрактний, досить назвати повне ім'я власника телефонного номера і паспортні дані.

Крок 2. З цього ж телефону зателефонувати найближчій людині.

Для чого? Щоб коротко сказати, що трапилося, що ви в порядку і що не треба лякатися, якщо буде хтось дзвонити з вашого номера або писати з ваших каналів в соцмережах.

Найімовірніше, зловмисники будуть просити перевести грошей. Після цього потрібно попросити сповістити про інцидент інших людей, наприклад, за допомогою посту в соцмережі.

Крок 3. Отримати доступ в інтернет.

Краще за все викликати таксі і поїхати додому, на роботу або в готель (якщо крадіжка відбулась за кордоном). Також можна спробувати в одному з магазинів з продажу електроніки попросити продавців скористатися комп’ютером, ноутбуком, планшетом чи смартфоном з доступом до інтернет.

В інтернеті потрібно зайти в свій обліковий запис Google/AppleID. При цьому треба підкреслити, якщо ви слідували рекомендаціям цих компаній щодо налаштування безпеки акаунту і підключили двухфакторну ідентифікацію, авторизуватися з нового пристрою (в магазині електроніки чи готелі) буде складніше, ніж без двохфакторної ідентифікації.

Наприклад, у випадку Google-акаунту потрібно буде скористатися одним из 10 резервних кодів згенерованих і роздрукованих зазделегідь, або за допомогою номера мобільного телефону, наприклад, дружини/чоловіка/брата/сестри/мати/батька, який ви раніше вказали в налаштуваннях безпеки як резервний.

На цей номер Google надішле SMS-код двохфакторної ідентифікації.

Після входу в обліковий запис Google потрібно обрати "Управління акаунтом Google" – "Надійний захист акаунту" – "Ваші пристрої" – "назва вкраденого пристрою" – "Вийти".

Далі потрібно змінити пароль Google акаунту. В розділі "Управління акаунтом Google" обрати "Особиста інформація", "Пароль".

Наступний крок – в розділі "Управління акаунтом Google" зайти в розділ "Безпека", далі в розділ "Ваші пристрої", потім натиснути на вкрадений пристрій, далі натиснути "Знайти пристрій" і потім обрати "ОЧИСТИТИ ПРИСТРІЙ" або "ЗАБЛОКУВАТИ ПРИСТРІЙ".

У випадку обрання опції "ЗАБЛОКУВАТИ ПРИСТРІЙ" місцезнаходження телефона можна буде відслідковувати на мапі.

Як видалити всі дані з пристрою або заблокувати пристрій

В розділі "Управління акаунтом Google" можна також побачити історію пересування вкраденого пристрою.

Для цього потрібно обрати розділ "Дані та персоналізація", "Відстеження дій", "Історія місцезнаходжень", "Управління історією", обрати рік, місяць і день крадіжки. На мапі відобразиться траєкторія пересування смартфону.

Траєкторія пересування смартфону по місту Київ

Крок 4. По телефону, через інтернет-банкінг, або через службу підтримки в соцмережі заблокувати банківські картки з кредитним лімітом і грошовими залишками.

Необхідно вимкнути всі банківські карти, що прив'язані до Apple Pay, AndroidPay, SamsungPay.

Зазвичай інтерфейс облікового запису сам це запропонує при виборі опції "позначити телефон як вкрадений", але, якщо з якихось причин цього не відбудеться, це потрібно зробити вручну. Apple, Google і Samsung таку можливість дають.

Крок 5. Змінити паролі на всіх критично важливих сервісах.

Йдеться про банківські, поштові, комунікаційні та соціальні сервіси. Причому паролі скрізь повинні бути різні. До того ж, на цих сервісах потрібно наново активувати двохфакторну ідентифікацію.

Крок 6. Відновити SIM-карту.

Абоненту "Київстар" Відновити SIM-карту можна без відвідування магазину "Київстар". Для цього потрібно придбати стартовий пакет Smart SIM або пакет без позначки "Перший пакет послуг включений". Далі необхідно: — вставити нову SIM-карту в телефон і надіслати запит * 111 # для активації номера — надіслати запит * 245 * 380ХХXXXXXXX * YYYYYY #, де — 380ХХXXXXXXX - номер телефону старої SIM-карти, — YYYYYY - 19 цифр ICC-коду або 8 цифр PUK1 старої SIM-карти — заявка на заміну SIM-карти буде виконана через 7 годин, інформація про відновлення прийде в SMS-повідомленні. Абоненту Vodafone Перше – придбати спеціальний стартовий пакет для відновлення і заміни SIM-карти. Друге – після отримання стартового пакета для відновлення і заміни SIM-карти зателефонувати: 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) або 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні) Далі: — назвати номер, який потрібно відновити; — надати відповідь оператору на одне із запитань: - PUK-код (8 цифр, які вказані на пластиковому тримачі від старої SIM-карти); - IMEI пристрою, в якому знаходилася стара SIM-карта; - два номери, з якими ви найчастіше спілкувалися протягом останніх 30 днів (за винятком коротких номерів і номерів, які починаються з 0800/900 ...); — повідомити оператору серійний номер вашої нової SIM-карти (цифри, зазначені на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом). В разі неуспішної ідентифікації необхідно звернутися в магазин з документом, що посвідчує особу та зареєструвати свій номер телефону. Третє – вставити SIM-карту в пристрій. Номер буде перенесений на нову SIM-карту протягом 60 хвилин. Абоненту lifecell Щоб відновити номер і отримати нову SIM-картку необхідно звернутися в магазин lifecell. Заміна SIM-карти можлива тільки за наявності документу, що засвідчує особу власника номера (паспорт, водійське посвідчення, військовий квиток або пенсійне посвідчення). Для заміни SIM-картки необхідно буде надати наступну інформацію: 1. Секретне слово (якщо таке слово було попередньо встановлено власником номера). 2. Два номери, на які частіше за все телефонуєте, баланс основного рахунку (якщо не встановлено секретне слово). 3. Інші питання (у разі необхідності). За успішної ідентифікації заявник отримує нову SIM-картку зі старим номером, при цьому будуть збережені тарифний план номера, баланс по рахунку на момент відновлення або блокування номера, замовлені послуги. Вартість нової (заміненої) SIM-карти становить 50 грн з урахуванням всіх податків. Ця вартість сплачується в магазині lifecell.

Крок 7. Написати заяву в поліцію

Імовірність того, що телефон знайдуть і повернуть – мінімальна. Однак сам факт заяви в поліцію про крадіжку в майбутньому може суттєво допомогти, якщо зловмисник все ж встигне, наприклад, набрати кредитів в МФО за допомогою краденого телефону або залізти в кредитний ліміт по банківських картах.

Після звернення до поліції з заявою про викрадення смартфону потрібно отримати від співробітника поліції талон-повідомлення ЄО (журналі єдиного обліку заяв і повідомлень (журнал ЄО)) про прийняття і реєстрацію заяви.

Превентивні заходи

Якщо ваш телефон зараз поряд, то прямо зараз слід виконати такі дії:

1. Встановити пароль блокування екрану. Пароль повинен складатися щонайменше з чотирьох, а краще шести символів. Ідентифікація за відбитком і сканування обличчя не надійні на 100%.

2. Записати на окремому аркуші PUK-код SIM-карти (8 цифр, які вказані на пластиковому тримачі від старої SIM-карти). PUK-код також можна знайти в особистому кабінеті мобільного додатку стільникового оператора, або отримати його за допомогою USSD-коду.

3. Записати на окремому аркуші IMEI пристрою. Його також можна отримати за допомогою USSD-коду.

4. Придбати простий запасний смартфон і SIM-карту до нього. Або не викидати/продавати старий смартфон.

5. Зайти в акаунт Google, "Способи підтвердження особи" і вказати резервні номер телефону і адресу електроної пошти довіреної особи та секретне питання. Обов’язково підтвердити резервні номер телефону і адресу електроної пошти. На номер і пошту прийдуть коди авторизації.

6. Встановити двухфакторну ідентифікацію на телефоні.

7. Роздрукувати лист з 10 резервними кодами.

8. Вимкнути відображення повідомлень при заблокованому екрані. Налаштування — додатки. Вибрати програму і прибрати галочку "Показати повідомлення". Відключити сповіщення в налаштуваннях програми.

9. Створити паролі доступу до критично важливих додатків. Налаштування — безпека — блокування додатків. Встановити пароль або доступ за відбитком пальця або жестом.

10. Створити резервну копію даних смартфона.

11. Знайти і перекласти в доступне місце упаковку з під стартового пакету, пластиковий тримач SIM-карти, чек на купівлю смартфону, гарантійний талон на смартфон.

12. Зареєструвати номер мобільного оператора на себе. В цьому разі будь-які процедури з номером і SIM-картою зможе виконувати лише безпосередній власник з документом, що посвідчує особу. Абоненти "Київстар", Vodafone, lifecell можуть це зробити через інтернет за допомогою електронно-цифрового підпису, або в офлайн магазині.