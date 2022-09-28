Уряд виділив ще 60 мільйонів на компенсацію комуналки за розміщення переселенців
Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету понад 60,5 млн грн на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних і державних закладах, а також приватних закладах освіти.
Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 27 вересня, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
"Уряд продовжує системно надавати фінансову підтримку громадам, які з перших днів війни згуртувалися та безоплатно прихистили у своїх школах, дитячих садках та інших комунальних та державних закладах українців, які рятуються від війни.
Зокрема, у травні таких закладів було близько 6,5 тисяч", - заявив міністр Олексій Чернишов.
Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та чотирьох профільних міністерств.
У травні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно 6496 закладів комунальної та державної форм власності, а також закладів освіти приватної форми власності.
Компенсація від держави йде на покриття комунальних витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет та вугілля, пояснюють в міністерстві.
Раніше уряд удосконалив механізм надання компенсації комунальних витрат громадам та юридичним особам, які безоплатно розмістили ВПО.
"Це рішення розширює урядову підтримку українських громад, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також у приватних закладах освіти.
Відтепер компенсацію на оплату комунальних послуг також отримуватимуть юридичні та фізичні особи підприємці, які надали безоплатно тимчасове житло ВПО", - резюмував Чернишов.
Економічна правда