Уряд виділив ще 60 мільйонів на компенсацію комуналки за розміщення переселенців

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету понад 60,5 млн грн на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних і державних закладах, а також приватних закладах освіти.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 27 вересня, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Уряд продовжує системно надавати фінансову підтримку громадам, які з перших днів війни згуртувалися та безоплатно прихистили у своїх школах, дитячих садках та інших комунальних та державних закладах українців, які рятуються від війни.

Зокрема, у травні таких закладів було близько 6,5 тисяч", - заявив міністр Олексій Чернишов.

Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та чотирьох профільних міністерств.

У травні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно 6496 закладів комунальної та державної форм власності, а також закладів освіти приватної форми власності.

Компенсація від держави йде на покриття комунальних витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет та вугілля, пояснюють в міністерстві.

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Раніше уряд удосконалив механізм надання компенсації комунальних витрат громадам та юридичним особам, які безоплатно розмістили ВПО.

"Це рішення розширює урядову підтримку українських громад, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також у приватних закладах освіти.

Відтепер компенсацію на оплату комунальних послуг також отримуватимуть юридичні та фізичні особи підприємці, які надали безоплатно тимчасове житло ВПО", - резюмував Чернишов.

Економічна правда