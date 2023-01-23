Коболєв отримав підозру через премію, перша приватизація морського порту: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління держпідприємств

Серед умов пакету макрофінансової допомоги від ЄС на 18 мільярдів євро – "Нафтогаз" та "ОГТСУ". "Європейська правда" оприлюднила умови, які Європейський Союз (ЄС) висунув Україні для отримання пакету макрофінансової допомоги у 2023 році.

Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро на підтримку економічної стабільності підписали 16 січня 2023 року. 17 січня 2023 року Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро. Однак ЄС заявив, що наступні транші будуть виділені лише за умови проведення реформ. Війна більше не є достатньою причиною для гальмування змін в Україні, зазначає видання.

Деталі Меморандуму ще не оприлюднені. Однак, за даними ЗМІ, Меморандум містить 20 умов для проведення реформ з конкретними термінами виконання, які розділені на чотири блоки: "Верховенство права", "Енергетика", "Структурні реформи та ефективне врядування" та "Макрофінансова стабільність".

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Щодо держпідприємств, Меморандум про взаєморозуміння накладає на Україну наступні зобов'язання:

обрати наглядову раду "Нафтогазу" до березня 2023 року;

розпочати корпоративну реструктуризацію "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") відповідно до узгодженої цільової моделі до червня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що, за даними ЗМІ, шорт-лист кандидатів у незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" містить 20 прізвищ. (Всього у наглядовій раді – чотири вакансії незалежних членів).

До шорт-листа увійшли шість колишніх членів наглядової ради "Нафтогазу": троє членів останнього складу наглядової ради (Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейден і Бруно Лескуа), та троє членів із попереднього складу (Пол Уорвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс). Окрім незалежних членів, до складу наглядової ради мають також увійти три представники держави.

Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, наглядова рада "Нафтогазу" має бути призначена до кінця січня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що, за словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, наглядова рада "Нафтогазу" може бути призначена до кінця січня.

[Конкурсний відбір до наглядової ради "Нафтогазу" було оголошено у жовтні 2021 року, після звільнення решти членів попереднього складу. Завершити відбір та призначити новий склад наглядової ради планували до кінця листопада 2021 року. Таким чином, "Нафтогаз" вже більше року працює без наглядової ради.

У лютому 2022 року в ЗМІ також потрапив шорт-лист відбору 2021 року. Перелік складався з 14 кандидатів, включаючи членів наглядової ради "Нафтогазу" 2016 року (Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс), але не містив членів ради 2017 року (Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейден і Бруно Лескуа).

4 листопада 2022 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про початок нового конкурсного відбору до наглядової ради "Нафтогазу". Незрозуміло, чому Кабмін не використав кандидатів, які увійшли до шорт-листа відбору 2021 року. – SOE Weekly.]

Докладні огляди кейсу "Нафтогазу" та його аналіз з точки зору корпоративного управління див. у минулих дайджестах.

Щодо "ОГТСУ" ми раніше повідомляли, що наразі існує три версії законопроєкту №8068 щодо змін у корпоративному управлінні цієї компанії.

Також раніше ми писали, що 4 жовтня 2022 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства направив листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю та міністру енергетики Герману Галущенку, в якому закликав уряд негайно здійснити такі ключові кроки для реалізації плану дій з корпоративного управління "ОГТСУ":

передати "ОГТСУ" у власність від "МГУ" до Міністерства енергетики;

прийняти новий статут "ОГТСУ", що передбачає створення незалежної наглядової ради в "ОГТСУ";

провести конкурсний відбір членів наглядової ради "ОГТСУ";

сформувати правління, яке буде обрано та призначено наглядовою радою "ОГТСУ", після створення такої ради.

Зауважимо, що умову щодо "ОГТСУ" в пакеті макрофіну ЄС сформульовано розмитіше – вона вимагаючи від уряду лише "розпочати корпоративну реструктуризацію" компанії. Це залишає багато простору для інтерпретації того, що саме має зробити уряд, щоб виконати цю умову.

Ми також повідомляли раніше, що наглядова рада "МГУ" 25 листопада 2022 року оголосила про початок конкурсного відбору на посаду гендиректора "ОГТСУ". Додаткової інформації, зокрема, скільки кандидатів подали заявки та коли буде завершено відбір, не оприлюднювалося.

Екскерівника "Нафтогазу" Коболєва підозрюють у розкраданні понад 229 млн грн. 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

В повідомленні НАБУ зазначається, що слідство встановило, що Коболєв в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн за екстраординарні досягнення. Йдеться про історичну перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

НАБУ також зазначило, що сума цієї премії суттєво перевищувала гранично допустимий розмір, передбачений законодавством для таких виплат, а саме 37,5 млн грн.

[Ймовірно НАБУ має на увазі Постанову Кабміну № 859, яка встановлює правила щодо виплати винагороди та премій керівникам держкомпаній. Зокрема, постановою передбачено, що квартальна премія не може перевищувати три місячних посадових оклади, в той час як річна премія не може бути більша за 24 місячні посадових оклади (таким чином, сумарний розмір квартальної та річної премії не може бути більший за 36 місячних окладів).

Згідно річного звіту Нафтогазу за 2018 рік, загальний розмір винагороди Коболєва у 2018 році склав 286,5 млн грн, з яких 261 млн грн було виплачено у якості премії. При цьому, у річному звіті відсутня інформація щодо розміру посадового окладу Коболєва у 2018 році, однак виходячи з повідомлення НАБУ, на той час він становив близько 1 млн грн на місяць. – SOE Weekly.]

Ця новина викликала запеклі обговорення в ЗМІ, а також в соціальних мережах.

[Звертаємо увагу, що команда SOE Weekly виступає проти встановлення обмежень на винагороди для керівництва держпідприємств у такий примітивний спосіб. На нашу думку, обмеження, встановлені Постановою КМУ № 859, підвищують корупційні ризики у держкомпаніях. Крім того, якщо не прибрати такі обмеження, держкомпанії й надалі програватимуть конкуренцію приватним компаніям у можиливості залучати найбільш професіних управлінців.

Виплата певної частини від прибутку компанії її керівництву має мотивувати це керівництво вигравати арбітраж, щоб принести цей самий надзвичайний прибуток власникам компанії, тобто у випадку з "Нафтогазом" – державі.

На нашу думку, перемога "Нафтогазу" над російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі, яка в 2014 році вважалася дуже малоймовірною і яка в підсумку принесла державі щонайменше $4,6 млрд, є надзвичайним досягненням тієї команди "Нафтогазу", а тому цілком справедливо, щоб вони отримали за це великі перемії.

Разом з тим, ми переконані, що посадові особи держпідприємств повинні діяти у правовий спосіб, та у разі якщо вони вбачають недоліки законодавства, як наприклад ті, що містяться в Постанові Кабміну № 859, ініціювати зміни до них, а не ігнорувати їх. – SOE Weekly.]

САП повідомило, що Коболєв, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих стратегічних проектів працівниками НАК "Нафтогаз України", у тому числі собі та іншим членам правління.

Також відомство зазначило, що Коболєв свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. У результаті наглядова рада НАК "Нафтогаз України" погодила зміни, що забезпечило голові правління виплату премій, йдеться у повідомленні САП.

[Незрозуміло, чому НАБУ та САП не мають жодних питань до самих членів наглядової ради, які приймали кінцеве рішення про виплату цієї премії, у тому числі до членів комітету з питань винагород, які мали здійснювати попередній розгляд будь-яких рішень щодо винагороди голови правління та давати свої рекомендації щодо такого рішення на затвердження наглядовій раді.

Відповідно до законодавства України, члени наглядової ради акціонерного товариства (як і керівник) є посадовими особами та несуть відповідальність за збитки, завдані їхніми діями чи бездіяльністю.

Крім того, починаючи з 2017 року для юридичної підтримки наглядової ради "Нафтогазу" було придбано послуги юридичного радника, які надавались міжнародною юридичною фірмою.

Також, як правило, попередній юридичний аналіз матеріалів, які виносяться на розгляд наглядової ради, має здійснювати корпоративний секретар. Таким чином, наглядова рада була зобов‘язана встановити (і мала для цього всі необхідні інструменти), чи відповідала пропозиція голови правління вимогам законодавства і, якщо ні, – відхилити її.

У свою чергу, судова справа № 640/3186/19 свідчить, що "Нафтогаз" вважав, що Постанова Кабміну №859 не поширюється на компанію. Однак, в результаті судового розгляду, рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду було встановлено, що "Нафтогаз" підпадає під обмеження щодо преміювання, передбачені цією постановою. Згодом це рішення було остаточно підтверджено Верховним Судом.

Разом з тим, якщо наглядова рада знала про наявні обмеження щодо винагороди, то вона могла б звернутися до Кабінету Міністрів із проханням змінити ці правила, щоб забезпечити необхідний розмір премії для голови правління. Якщо ж наглядова рада вважала, що це питання має ознаки юридичної невизначеності, то можна було би вжити заходів для роз’яснення цієї невизначеності до того, як приймати рішення щодо виплати премії.

Незрозуміло, чи вплине цей випадок на шанси осіб, які прийняли це рішення в 2018 році, а зараз претендують на призначення до нової наглядової ради "Нафтогазу" (Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Гейден і Бруно Лескуа), бути обраними ще раз. Нагадуємо, що члени наглядової ради "Нафтогазу" призначаються Кабміном, який виконує функції загальних зборів компанії.

Детальніше про процес призначення до наглядової ради "Нафтогазу" див. також попередній випуск SOE Weekly. – SOE Weekly.]

Коболєв на своїй сторінці у Facebook зазначив, що знав про підготовку йому підозри, коли був за кордоном, тому вирішив негайно повернутися до України, щоби уникнути звинувачень у втечі. Коболєв написав, що має намір довести свою правоту.

Як ми повідомляли у 2021 році, 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу". Детальний розбір цього кейсу з точки зору корпоративного управління дивіться у випуску 25 SOE Weekly.

Як повідомлялося в липні 2021 року, за даними Kyiv Post, топ-менеджмент "Нафтогазу" отримав ще одну багатомільйонну винагороду – за 2020 рік, включаючи другу частину премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Детальний розбір з точки зору корпоративного управління див. у випуску 35 SOE Weekly.

Шурма пояснив вилучення "Укрнафти" її відмовою допомагати українській армії – екскерівник компанії категорично заперечує. За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, "Укрнафта" перейшла у власність держави через відмову компанії постачати нафтопродукти українській армії.

Шурма додав, що єдиною причиною переходу кількох підприємств у державну власність в умовах воєнного стану є загроза національній безпеці.

Колишній голова правління "Укрнафти" Олег Гез категорично заперечив ці звинувачення, додавши, що "Укрнафта" не мала жодних контрактів, не була постачальником палива для Міністерства оборони України, а Міністерство навіть не контактувало з компанією.

За словами Геза, основною діяльністю "Укрнафти" був видобуток нафти, яка, згідно з постановою, продавалася на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві – "Укртатнафті". "Укрнафта" не імпортувала пальне.

Гез додав, що з початку російського вторгнення в Україну "Укрнафта" за численними проханнями систематично надавала допомогу Міністерству оборони та військовим частинам, зокрема, паливом, яке знаходилося на АЗС та базах зберігання.

Гез заявив, що до листопада 2022 року "Укрнафта" безоплатно відвантажила українській армії понад 3 мільйони літрів нафтопродуктів. За його словами, допомога становила понад 15 мільйонів гривень щомісяця, не враховуючи мобілізаційних завдань, таких як надання транспорту та іншого технічного устаткування для потреб оборони.

Колишній голова наглядової ради "Укрнафти" Микола Гавриленко також був здивований заявою Шурми. Гавриленко заявив, що йому не відомо про будь-які невиконані зобов'язання щодо постачання будь-яких обсягів нафтопродуктів з боку "Укрнафти".

Раніше ми повідомляли, що 6 листопада 2022 року корпоративні права "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було примусово вилучено для потреб держави та передано Міністерству оборони.

Вилучення було здійснено відповідно до Закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного або надзвичайного стану", який зобов'язує державу повернути вилучені активи власникам або надати їм справедливу компенсацію.

["Нафтогазу" належить 50% + 1 акція "Укрнафти" – ці акції не було вилучено. Група компаній, неформально відома як група "Приват", яку ЗМІ пов'язують з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, володіла близько 42% акцій.

Решта акцій належала близько 11 000 дрібних акціонерів, серед яких здебільшого – колишні або нинішні працівники компанії, інвестиційні та пенсійні фонди. Всі ці акції було вилучено державою разом з акціями групи "Приват". – SOE Weekly.]

Українське інвестиційне співтовариство розкритикувало вилучення за несправедливу експропріацію міноритарних акціонерів, а також за відсутність обґрунтування арешту акцій "Укрнафти" тоді, коли держава й так уже володіла мажоритарним пакетом акцій цієї компанії (через НАК "Нафтогаз"). Рішення про примусове вилучення також було розкритиковано за слабку управлінську спроможність держави та негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні.

Після примусового вилучення корпоративних прав держава замінила виконавчий менеджмент у більшості з цих компаній. Колишнього генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького було призначено керівником одночасно "Укрнафти" (8 листопада) та "Укртатнафти" (10 листопада).

7 листопада Міністерство оборони як новий акціонер "Укрнафти" призначило нову наглядову раду компанії.