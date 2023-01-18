"Нафтогаз" вже починає підготовку до зими 2023-2024

НАК "Нафтогаз України" з поточного року починає завчасно готуватися до наступного осінньо-зимового періоду.

Про це розповів голова правління компанії Олексій Чернишов в коментарі агентству Інтерфакс-Україна в кулуарах "Українського дому" в Давосі.

"Так буде завжди, починаючи з цього року, що готуватимемося ми до двох ОЗП одномоментно. Ми не можемо щороку згадувати у вересні, що настав час і треба десь брати газ. Ми це робимо завчасно. Вже зараз робимо розрахунки на ОЗП 2023/2024 років", – сказав очільник компанії.

Чернишов впевнений, що наступний опалювальний сезон не буде легшим за нинішній і Україна має розраховувати на власні сили.

Головним планом на 2023 рік він називає збільшення власного видобутку.

"Україна у 2023 році має бути енергетично незалежною країною. І ми цього досягнемо. Ми маємо збільшувати видобуток "Нафтогазу", також мають його збільшувати приватні компанії", – сказав Чернишов.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.

У НАК "Нафтогаз України" працюють над швидким вирішенням проблем з дефолтом компанії та розраховують на досягнення домовленостей щодо реструктуризації до кінця січня.