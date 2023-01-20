ВАКС переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Коболєву

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні з розгляду запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву, призначивши наступне на 23 січня.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"19 січня 2022 року у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування запобіжного заходу колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України".

Прокурор оголосила зміст клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному, а також в судовому засіданні досліджено матеріали, якими його обґрунтовано.

Після чого суд задовольнив клопотання сторони захисту та оголосив перерву в засіданні до 11:00 год. 23 січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Коболєв у своєму Facebook прокоментував повідомлення про підозру у справі.

"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав Коболєв.

Прокурор САП просить застосувати до ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Економічна правда