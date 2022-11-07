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Воєнний комунізм на фондовому ринку

Воєнний комунізм на фондовому ринку

Чим небезпечна експропріація акцій "Мотор Січі" та "Укрнафти" і чи була у держави можливість забрати активи без шкоди інвестиційному клімату?
Понеділок, 7 листопада 2022, 18:04
Сергій Фурса
інвестиційний банкір

Україна знову зробила подарунок інвесторам. Раптом, під прикриттям воєнного стану, держава Україна просто взяла і забрала всі акції "Мотор Січі" та "Укрнафти", які є в обігу. 

Просто ви думали, що у вас є щось, а потім раз, одного чудового ранку, у вас цього не стало. Просто тому, що так вам і треба, буржую.

Воєнний комунізм — найкращий спосіб створити інвестиційний клімат у країні. Приходьте інвестори.

Поки що не зрозуміло, чи компенсуватимуть щось попереднім власникам.

Так, звичайно, спочатку приємно, що, судячи з усього, у Коломойського забрали 42% акцій "Укрнафти". 

Довго не могли придумати, що з ним зробити, як з ним розлучитись, а тут раптом взяли і забрали. З усією своєю пролетарською ненавистю.

Але біда. Що робити зі святим правом приватної власності? Навіть якщо це приватна власність олігарха. Як завжди, є простий шлях та складний шлях. 

Складний – через суди, вигравши суд у Лондоні, забрати у нього акції "Укрнафти" як компенсацію за ПриватБанк. Довго, нудно. Але ж законно. 

А є найпростіший шлях – реквізувати. Забрати не тому, що це Коломойського, а просто тому, що можуть забрати чи вирішили, що можна забрати, адже війна. 

І у Коломойського забрати, і у Васі Пупкіна. Із ризиком програти потім суд і залишитись ще винним олігарху. І головне, щоб як із облгазами Фірташа не вийшло. Коли забрати їх у Фірташа забрали, а керують все одно його люди. 

І якщо люди Коломойського залишаться біля керма "Укрнафти", то він навіть не нічого втратить. Він завжди сидів на потоках, а не створював капіталізацію.

І ще момент. Можуть забрати не безплатно. Можуть заплатити. Поки не зрозуміло, платитимуть чи не будуть і скільки платитимуть, якщо будуть. 

І ось тут питання. Чи має держава зайві гроші, щоб викупити у Коломойського "Укрнафту"? І за якою ціною це робитиметься? І чи не буде Коломойський у такому разі дуже вдячний державі Україна?

Фішка в тому, що, на відміну від націоналізації ПриватБанку, така форма націоналізації не дозволяє розділити міноритарних акціонерів та Коломойського. 

Тобто або Коломойський отримає компенсацію так ніби він звичайний Вася Пупкін, або будь-який приватний інвестор отримає дулю.

Але справа навіть не в Коломойському. Справа в тому, що акціонерами "Укрнафти", та й "Мотор Січі", були не лише олігархи та колаборанти. Там було багато маленьких українських інвесторів. І навіть були іноземні інвестори. 

І ось їм одного прекрасного дня сказали "було ваше, стало наше". І додали "а взагалі ми тут збираємося розвивати фондовий ринок, ви ж знаєте? 

Скоро робитимемо IPO. Приходьте, будь ласка, інвестуйте в Україну. Ми ще й пенсійну систему хочемо розвивати, інвестиційну складову…".

Як ви вважаєте, що скажуть інвестори, у яких тупо забрали їхню власність? Чи прийдуть вони знов інвестувати. Чи вирішать, що Україна – це та сама Венесуела у профіль?

І ще питання – а навіщо? Історія з "Мотор Січчю" – це окрема історія. Але й там була логіка лише забрати акції у Богуслаєва, а не чіпати простих українців, які мають у власності акції. 

Але навіщо забирати акції "Укрнафти" в той момент, коли держава й так там має більшість. Понад 50%. 

І якщо вже вирішили, що це вкрай важливо контролювати "Укрнафту" у зв'язку з енергетичною безпекою країни, те, що заважає керувати компанією, особливо в умовах воєнного часу, коли можна просто завести свій менеджмент.

Найважливіше – принцип. Приватна власність в успішних країнах – святе. Це наріжний камінь. 

А якщо ви йдете шляхом свавілля, то виходить тільки бідна країна. Без інвестиційного клімату І без інвестицій.

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Мотор Січ Укрнафта Коломойський
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