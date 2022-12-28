На деяких заправках зникло пальне. Що відбувається та чи загрожує Україні чергова паливна криза?

Останнім часом на деяких АЗС почало зникати пальне. Така картина спостерігалася не тільки на станціях уже повністю державної "Укрнафти" та регіональних мереж, а й на заправках великих відомих брендів.

Учасники ринку наголошують, що ситуація не є критичною і має вирішитися вже найближчим часом. Ключове зараз – не піддаватися паніці та не створювати зайвий ажіотаж, бігаючи з каністрами по заправках.

Фактор "Укрнафти"

Чому зникає пальне? Причин багато. Деякі з них прогнозовані, як от зростання попиту через масове використання генераторів. Окремі ж передбачити було неможливо, серед них – так званий фактор "Укрнафти".

Рішення про повернення під державний контроль компанії, яку багато років контролювала група "Приват" Ігоря Коломойського та його партнери, стало несподіванкою не лише для колишніх акціонерів, а й для всього ринку.

У підсумку понад 500 АЗС "Укрнафти" залишилися без постачальника пального, яким до переходу компанії під державний контроль була група "Приват". За даними джерел ЕП, попередні власники "Укрнафти" і держава не змогли дійти згоди щодо умов поставок нафтопродуктів у мережу АЗС.

Як наслідок, новий голова "Укрнафти" Сергій Корецький залишився з 500 заправками і без жодного бензовоза, а їх для роботи мережі необхідно мінімум 80. Це призвело до того, що на початку грудня пальне було лише на 20 станціях, частина з яких не завжди працювала через перебої з електрикою.

Останнім часом ситуація покращилася: наприкінці минулого тижня з пальним були вже понад 100 заправок. Наразі "Укрнафта" продовжує шукати бензовози та обіцяє невдовзі збільшити кількість станцій, що працюють.

UPD Після публікації матеріалу в прес-службі "Укрнафти" повідомили, що ситуація з поставками в компанії стабілізується і станом на вечір середи з пальним були майже 90% АЗС.

Проблеми мають усі

З труднощами зіткнулися й інші компанії, серед яких – популярні мережі. На ринок тиснула не тільки ситуація з "Укрнафтою". Опитані ЕП учасники сектору назвали кілька ключових чинників, які спричинили напругу на ринку.

Перший фактор – зростання попиту, який зазвичай знижується в кінці року. У грудні ж 2022 року споживання суттєво зросло через використання генераторів. За даними народного депутата Ярослава Железняка, з початку 2022 року в Україну завезли 510 тис генераторів. Скільки їх уже було в країні, невідомо.

"Десь на 10% до попереднього місяця зросло споживання через використання генераторів. Особливо це відчувалося наприкінці листопада, коли Україна пережила блекаут", – каже директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Другий фактор – негода, яка створила проблеми з логістикою. "У Польщі через снігопад зупинився весь транспорт", – додає він.

З цієї ж причини на кордоні з Румунією вишукувалася 40-кілометрова черга. "Там стояли не тільки бензовози", – каже голова групи компаній Prime Дмитро Леушкін. У такому заторі транспорт міг очікувати на проїзд пʼять-шість днів.

Шторми та сильні тумани спостерігалися і в морі, що завадило танкерам зайти в українські порти на Дунаї. Окремі кораблі простоювали два тижні.

Третій фактор – блекаут і його наслідки у вигляді перебоїв зі світлом.

"Щоб завезти пальне, на митних постах мають бути електрика й інтернет. Без них неможливо підключитися до митних баз. До того ж зараз купа народу перетинає кордон. На митницях панує ще той бардак", – зауважує директор спеціальних проєктів центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Через проблеми з електрикою та відсутність генераторів не працювали АЗС, на яких було пальне. Щоправда, ця проблема потроху вирішується.

"Ці фактори вдарили в одну точку, тому маємо такий дискомфорт", – каже Куюн.

Дискомфорт чи початок кризи?

За словами Куюна, на ринку є труднощі, але системної проблеми нема. "Законтрактовані обсяги дизельного пального на грудень зросли на 25%, бензину – на 30%. Це те, що зараз їде в країну", – повідомив він.

"Коли цей обсяг приїде, то ситуація покращиться. Це буквально цей тиждень, коли через свята спадуть обсяги вантажних перевезень", – вважає Леушкін.

Чи може повторитися травнева криза з кілометровими чергами водіїв на АЗС та обмеженням продажу? Учасники ринку в такий сценарій не вірять.

"Такої ситуації точно не буде. Тоді була взагалі інша історія: ми за день втратили поставки з Росії та Білорусі, у нас не були налагоджені маршрути поставок, не було нічого. Зараз усе це є", – переконує Куюн.

До того ж, додає експерт, у травні велику роль відіграла паніка споживачів, які швидко спустошили ринок. "Останнє, що треба робити зараз, – це бігати з каністрами по заправках та створювати зайвий ажіотаж", – каже Рябцев.

Що буде з цінами на пальне

Після листопадового блекауту більшість мереж підвищили ціни в середньому на гривню через витрати, пов'язані з купівлею та заправкою генераторів. Далі все залежатиме від того, чи виникне дефіцит нафтопродуктів.

"Зараз тільки говорять про дефіцит. Якщо він стане реальністю, то ціни зростуть. Зазвичай мережі використовують такі ситуації на свою користь", – констатує Рябцев. Про ймовірність невеликого подорожчання каже і Куюн.

Чи вийде заправитися під час блекауту

Навіть у випадку тривалої відсутності електрики можливість заправити авто чи придбати пальне для генератора буде. Заправки ОККО та WOG забезпечені резервним джерелом електроенергії на 90%, Prime – на 75%, Socar – на 100%. Також мережі встановлюють на своїх АЗС термінали Starlink.

"Про маленькі мережі важко сказати, але великі точно купують генератори. Це їх бізнес. Якщо не будуть працювати – втратять клієнтів та гроші. Люди підуть до того, у кого буде світло та можливість заправитися", – говорить Куюн.

"Пальне точно буде. Можливо, не на всіх АЗС, але заправитися вийде в будь-якому випадку. Головне – без паніки", – підсумував директор А-95.

Фото на головній ua.depositphotos.com