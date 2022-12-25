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РФ збирається збільшити експорт сирої нафти у разі зниження переробки через ембарго ЄС  

Неділя, 25 грудня 2022, 18:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Росія у 2023 році планує компенсувати експортом сирої нафти зниження переробки через ембарго ЄС на нафтопродукти, яке набирає чинност 5 лютого наступного року.

Про це повідомив віце-прем'єр РФ Олександр Новак в інтерв'ю ТАСС.

"У разі, якщо виникнуть проблеми з реалізацією нафтопродуктів, нафтопереробку в якомусь обсязі може бути заміщено додатковими обсягами експорту нафти", - додав він. 

Нафтове ембарго проти російської нафти набуло чинності 5 грудня, однак вони поки не поширюється на паливо, яке постачається  нафтопроводом "Дружба" в Угорщину, Словаччину та Чехію. Проте Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів набуває чинності з 5 лютого 2023 року і доповнює обмеження на імпорт сирої нафти.

Нагадаємо:

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова підтримав ембарго на російську нафту з 1 січня, переставши постачати її трубопроводом "Дружба".

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