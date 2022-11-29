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АМКУ пропонує уряду повернути держконтроль за обігом пального

Вівторок, 29 листопада 2022, 18:36 - Олексій Павлиш

АМКУ пропонує уряду повернути держконтроль за обігом світлих нафтопродуктів (пального), оскільки жоден держорган в цілому не володіє повною інформацією про обіг пального, а держава "не може прогнозувати та планувати дії" на ринку через відсутність такої інформації.

Про це йдеться у заяві Антимонопольного комітету.

У Комітеті пояснили, що після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року розпочали два дослідження.

"Перше - пов’язане із виявленням причин та чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (мова йде про високооктанові бензини та дизельне пальне (далі – пальне). Друге - зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року", - заявили в АМКУ.

Комітет додає, що ще не має остаточних результатів дослідження, але, "враховуючи підвищений попит на пальне, який у будь-який момент може призвести до повторення ситуації квітня-травня 2022 року", вирішив "терміново звернутися" до уряду з основними проблемними питаннями, які виявили протягом досліджень.

Так, АМКУ заявляє, що неможливо оцінити обсяги ринків пального, а також реальний попит та пропозицію на пальне, після введення військово стану в країні.

"Одним з основних етапів проведення АМКУ досліджень є визначення обсягів ринків пального, оцінка співвідношення попиту та пропозиції.

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З цією метою АМКУ звертався до органів державної влади, виробників, імпортерів, суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію пальним.

Під час дослідження АМКУ зіткнувся зі значними труднощами в отриманні вказаної інформації, а отримані дані є неповними. Вказане ускладнює формування остаточних висновків у дослідженнях.

Зокрема, чи перевищував попит пропозицію на ринку у період квітня-травня 2022 року", - йдеться у позиції АМКУ.

Так, підкреслюється, що жоден державний орган та держава в цілому не володіє повною та достовірною інформацією про обіг пального в Україні.

А держава не може прогнозувати та планувати дії на ринку пального у зв’язку із відсутністю вказаної інформації та є залежною від учасників ринків пального.

"Суб’єкти господарювання - учасники ринків пального, розуміючи безконтрольність ринку, можуть вчиняти дії, законність яких важко перевірити", - наголосили в АМКУ.

"В умовах ситуації, яка склалась в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, в тому числі здійснювати заходи, направлені на запобігання дефіциту.

Комітет підтримує позицію уряду щодо необхідності та важливості обмеження роботи публічних електронних реєстрів, їх публікації у засобах масової інформації. Разом з тим, сам збір такої інформації не має бути припиненим, а її захист має здійснюватися належним чином", - резюмують в Комітеті.

АМКУ зокрема, пропонує уряду визначити орган держвлади та "покласти на нього повноваження щодо складання та ведення фактичних та прогнозних балансів попиту та пропозиції світлих нафтопродуктів (пального)".

Економічна правда

АМКУ паливо нафтопродукти Кабмін
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