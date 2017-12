Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — яким месенджерам можна довіряти

Ericsson ConsumerLab презентує випуск щорічного звіту, присвяченому 10 основним споживчим трендам. Дослідження The 10 Hot Consumer Trends for 2018 and beyond описує тенденції, які будуть актуальними, починаючи з 2018 року. Цього разу у звіті помічається зсув парадигми – користувачі очікують від цифрових пристроїв людських реакцій на запити: розпізнання жестів, міміки, інтонації голосу та реагування на дотики.