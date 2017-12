Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — каким мессенджерам можно доверять

Ericsson ConsumerLab представляет седьмой выпуск ежегодного отчета, посвященного 10 основным потребительским трендам. Исследование, озаглавленное The 10 Hot Consumer Trends for 2018 and beyond, описывает тенденции, которые будут актуальными, начиная с 2018 года. На этот раз в отчете отмечается сдвиг парадигмы – пользователи ждут от цифровых устройств человеческих реакций на запросы: распознавания жестов, мимики, интонации голоса и реакции на прикосновения.