WhatsApp додав функцію редагування надісланих повідомлень

Месенджер WhatsApp додав можливість редагувати надіслані повідомлення - ця функція почала впроваджуватися для користувачів по всьому світу і буде доступна кожному протягом найближчих тижнів.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

"Якщо ви припустилися помилки або просто передумали, тепер ви можете редагувати надіслані повідомлення.

Від виправлення простої помилки до додавання додаткового контексту до повідомлення - ми раді надати вам більше контролю над вашими чатами. Все, що вам потрібно зробити, це затиснути надіслане повідомлення і вибрати "Редагувати" з меню протягом п'ятнадцяти хвилин після цього.

Відредаговані повідомлення відображатимуться з позначкою "відредаговано", щоб ті, з ким ви спілкуєтеся, знали про виправлення без показу історії редагування. Як і всі особисті повідомлення, медіа та дзвінки, ваші повідомлення та внесені вами зміни захищені наскрізним шифруванням", - додали у WhatsApp.

Економічна правда