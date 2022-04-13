Кожен відсоток підвищення цін на їжу штовхає за межу бідності 10 мільйонів людей

Кожний відсотковий пункт підвищення цін на продукти харчування штовхає 10 мільйонів людей за межу бідності у всьому світі.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного валютного фонду у спільному зверненні Групи Світового Банку, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Світової організації торгівлі.

Сторони закликали до невідкладних скоординованих дій для підтримки вразливих країн за допомогою грантів для покриття нагальних фінансових потреб.

У зверненні йдеться про те, що війна РФ проти України додалася до наслідків пандемії та зміни клімату завдають постійної шкоди людям по всьому світу. Суттєво вищі ціни на основні продукти та дефіцит товарів посилюють тиск на домогосподарства в усьому світі і штовхають мільйони людей до бідності.

Найбільшою загрозою є найбідніші країни з великою часткою споживання за рахунок імпорту продовольства, але вразливість швидко зростає в країнах із середнім рівнем доходу, де проживає більшість бідних у світі.

За оцінками Світового банку, на кожний відсотковий пункт підвищення цін на продукти харчування 10 мільйонів людей потрапляють у крайню бідність у всьому світі.

Зростання цін на продовольство посилюється вартістю газу, ключового інгредієнта азотних добрив. Це має наслідки для виробництва харчових продуктів у більшості країн, зокрема чільних експортерів, які значно залежать від імпорту добрив.

Відтак організації закликали міжнародну спільноту підтримати вразливі країни шляхом невідкладного постачання продовольства, фінансової підтримки, збільшення сільськогосподарського виробництва та вільної торгівлі.

"Ми можемо пом’якшити тиск на платіжний баланс і працювати з усіма країнами, щоб підтримувати торговельні потоки відкритими. Крім того, ми посилимо моніторинг вразливості харчових продуктів і надаватимемо відповідні консультації постраждалим країнам", – йдеться в заяві.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольчі товари підскочили в березні до найвищого рівня за всю історію, оскільки війна Росії проти України спровокувала нестачу на зернових ринках.