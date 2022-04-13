Каждый процент повышения цен на еду толкает за черту бедности 10 миллионов человек
Каждый процентный пункт повышения цен на продукты питания толкает 10 миллионов человек за черту бедности во всем мире.
Об этом сообщила пресс-служба Международного валютного фонда в совместном обращении Группы Всемирного Банка, Всемирной продовольственной программы ООН и Всемирной торговой организации.
Стороны призвали к безотлагательным скоординированным действиям для поддержки уязвимых стран с помощью грантов для покрытия неотложных финансовых потребностей.
В обращении говорится, что война РФ против Украины добавилась к последствиям пандемии и изменению климата наносят постоянный вред людям по всему миру. Существенно более высокие цены на основные продукты и дефицит товаров усиливают давление на домохозяйства по всему миру и толкают миллионы людей к бедности.
Наибольшей угрозой являются беднейшие страны с большой долей потребления за счет импорта продовольствия, но уязвимость быстро растет в странах со средним доходом, где проживает большинство бедных в мире.
По оценкам Всемирного банка, на каждый процентный пункт повышения цен на продукты питания 10 миллионов человек попадают в крайнюю бедность по всему миру.
Рост цен на продовольствие усиливается стоимостью газа, ключевого ингредиента азотных удобрений. Это имеет последствия для производства пищевых продуктов в большинстве стран, в частности, ведущих экспортеров, которые значительно зависят от импорта удобрений.
Следовательно, организации призвали международное сообщество поддержать уязвимые страны путем неотложных поставок продовольствия, финансовой поддержки, увеличения сельскохозяйственного производства и свободной торговли.
Мы можем смягчить давление на платежный баланс и работать со всеми странами, чтобы поддерживать торговые потоки открытыми. Кроме того, мы усилим мониторинг уязвимости пищевых продуктов и предоставим соответствующие консультации пострадавшим странам", – говорится в заявлении.
Напоминаем:
Мировые цены на продовольственные товары подскочили в марте на самый высокий уровень за всю историю, поскольку война России против Украины спровоцировала нехватку на зерновых рынках.
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