Shell виправдовує купівлю російської нафти, але прибутки передасть Україні

Нафтовий гігант Royal Dutch Shell вирішив не переставати фінансувати РФ шляхом купівлі російської нафти, але вкладатиме прибутки від її продажу у фонд гуманітарної допомоги Україні.

Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє Reuters.

Раніше в суботу стало відомо, що найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, попри масову відмову від російських енергоресурсів інших компаній.

На таку угоду відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: "Одне запитання до Shell: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?", – написав він у Twitter.

У заяві, опублікованій невдовзі після цього, Shell виправдовувала покупку. Компанія заявила, що обиратиме альтернативу російській нафті, де це можливо, але це не могло статися миттєво через роль Росії для глобальних поставок.

"Ми не легковажно прийняли це рішення і розуміємо силу почуттів навколо нього", – пишуть у Shell.

Shell заявила, що передасть будь-який прибуток від тієї кількості російської нафти, яку вона купуватиме, до спеціального фонду, і разом з іншими агенціями визначатиме, як ці кошти найкраще використовувати на допомогу Україні.

Нагадуємо:

Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, незважаючи на масову відмову від російських енергоресурсів інших компаній.