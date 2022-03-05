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Євросоюз виділяє пів мільярда євро на допомогу біженцям, вони можуть жити в ЄС рік

Субота, 5 березня 2022, 21:51

Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.

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