Євросоюз виділяє пів мільярда євро на допомогу біженцям, вони можуть жити в ЄС рік
Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.
Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.
Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.
"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.
The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022
Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw
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