Євросоюз виділяє пів мільярда євро на допомогу біженцям, вони можуть жити в ЄС рік

Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.

Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.

The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw