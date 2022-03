Україна сьогодні отримає другу частину траншу від ЄС у 300 мільйонів євро

Україна у п'ятницю отримає 300 млн євро екстреного фінансування від Євросоюзу в рамках підтримки обсягом 1,2 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні Україна отримує ще 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги. ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", – заявив він.

Today Ukraine receives another €300 million in 🇪🇺 emergency MFA aid.



The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to 🇺🇦.



For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.



🇪🇺🤝🇺🇦#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50