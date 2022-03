Украина получила вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро

Украина получила 300 млн евро экстренного финансирования от Евросоюза в рамках поддержки в объеме 1,2 млрд евро.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Сегодня Украина получает еще 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи. ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь", – заявил он.

Today Ukraine receives another €300 million in 🇪🇺 emergency MFA aid.



The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to 🇺🇦.



For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.



🇪🇺🤝🇺🇦#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50