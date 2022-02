США надають додаткові 54 мільйони доларів гуманітарної допомоги Україні

Сполучені Штати виділяють Україні додаткові 54 млн дол гуманітарної допомоги.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен написав у Twitter.

Ця сума, пояснив він, дозволить гуманітарним організаціям підтримати як населення України, що вже потребує допомоги, та щойно постраждалим від безпідставної та невиправданої атаки.

