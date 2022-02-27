Всі розділи
Укр / Рус

США надають додаткові 54 мільйони доларів гуманітарної допомоги Україні

Неділя, 27 лютого 2022, 15:28

Сполучені Штати виділяють Україні додаткові 54 млн дол гуманітарної допомоги.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен написав у Twitter.

Ця сума, пояснив він, дозволить гуманітарним організаціям підтримати як населення України, що вже потребує допомоги, та щойно постраждалим від безпідставної та невиправданої атаки.

Нагадуємо:

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що погодив негайну виплату Міністерством оборони США 350 млн дол допомоги для української армії.

Білий дім повідомив Конгресу, що йому знадобиться приблизно 6,4 млрд дол нового фінансування у зв'язку з нападом Росії на Україну.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті