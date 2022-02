США предоставляет дополнительные 54 миллиона долларов гуманитарной помощи Украине

Соединенные Штаты выделяют Украине дополнительные 54 млн долларов гуманитарной помощи.

Об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter.

Эта сумма, пояснил он, позволит гуманитарным организациям поддержать как нуждающееся в помощи население Украины и только пострадавшим от безосновательной и неоправданной атаки.

The U.S. is providing nearly $54 million in additional humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables humanitarian organizations to support citizens of Ukraine already in need and those newly affected by Russia's unprovoked and unjustified attack.