Блінкен погодив негайну виплату Україні 350 мільйонів доларів на армію
Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що погодив негайну виплату Міністерством оборони США 350 млн дол допомоги для української армії.
Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні я уповноважив Міністерство фінансів надати додаткові 350 мільйонів доларів негайної військової допомоги Україні, щоб допомогти захиститися від неспровокованої та невиправданої війни Росії", – написав він.
Раніше президент США Джо Байден підписав документ, згідно з яким США виділять Україні 600 млн дол допомоги, з них 350 млн – на військові потреби.
"Ми єдині з Україною та її народом, попри те, що безрозсудний та безвідповідальний постійний член Ради Безпеки ООН зловживає своєю владою, аби напасти на свого сусіда та підірвати ООН і нашу міжнародну систему", – заявив Блінкен.
Він додав, що США розгляне це питання на Генеральній Асамблеї ООН, де країни світу "можуть, будуть і повинні" притягувати Росію до відповідальності та виступати єдиним фронтом за Україну.
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