Скільки коштують радники з приватизації
Оплата праці приватизаційних радників складається з фіксованої винагороди та змінної частини та може сягати десятків мільйонів гривень.
Про це йдеться у колонці на Економічній правді.
Фіксована частина оплати виплачується частинами за виконання кожного етапу роботи радника.
Змінна частина оплати — це відсоток від вартості продажу об’єкта приватизації.
Оплата послуг радника може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або міжнародних організацій. По факту за всіма наявними договорами джерелом оплати є державний бюджет.
Але за умовами приватизації інвестор має компенсувати бюджету вартість послуг радника в повному обсязі (додатково до вартості об’єкту).
Між тим, щодо статусу радника існують і певні обмеження. Наприклад, радником не можуть бути покупці такого об’єкта. Також не допускаються до конкурсу особи, що перебувають під санкціями.
Детальніше читайте за посиланням: Хто такі "приватизаційні радники"
Економічна правда
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