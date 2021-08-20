Скільки коштують радники з приватизації

Оплата праці приватизаційних радників складається з фіксованої винагороди та змінної частини та може сягати десятків мільйонів гривень.

Про це йдеться у колонці на Економічній правді.

Фіксована частина оплати виплачується частинами за виконання кожного етапу роботи радника.

Змінна частина оплати — це відсоток від вартості продажу об’єкта приватизації.

Оплата послуг радника може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або міжнародних організацій. По факту за всіма наявними договорами джерелом оплати є державний бюджет.

Але за умовами приватизації інвестор має компенсувати бюджету вартість послуг радника в повному обсязі (додатково до вартості об’єкту).

Між тим, щодо статусу радника існують і певні обмеження. Наприклад, радником не можуть бути покупці такого об’єкта. Також не допускаються до конкурсу особи, що перебувають під санкціями.

Детальніше читайте за посиланням: Хто такі "приватизаційні радники"

Економічна правда