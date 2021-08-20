Хто такі "приватизаційні радники"

Приватизаційні радники – це інвестиційні банки, аудиторські компанії та консультанти (в т.ч. міжнародні), що за договором із Фондом держмайна беруть на себе зобов’язання щодо надання послуг з підготовки до приватизації об’єктів державної і комунальної власності, у тому числі пошуку потенційних покупців об’єктів приватизації, з визначення стартової ціни об’єктів великої приватизації.

Іншими словами, це експерти у профільних сферах, що мають допомогти максимально ефективно підготувати актив до приватизації, з визначенням стартової ціни об’єктів великої приватизації.

Орган публічної влади задля цього і укладає договір з радником, адже його участь має підвищити подальші надходження від приватизації в бюджет.

Залучення радників дозволить провести приватизацію об’єктів великої приватизації з урахуванням міжнародних стандартів та практики, презентувати об’єкти широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами.

Період роботи радника можна умовно поділити на кілька етапів (в залежності від підприємства):

1) збір інформації та аналіз економічних, технічних і фінансових показників діяльності підприємства, приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність до визначених стандартів;

2) due diligence: забезпечення проведення юридичних, податкових, фінансових, операційних та інших аудитів, підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення цін і тарифів на продукцію та послуги;

3) маркетинг: визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об’єкта приватизації, підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції та про екологічний аудит, заходи щодо пошуку потенційного інвестора;

4) супроводження самого аукціону приватизації.

Тепер перейдемо до оплати праці приватизаційних радників. Вона складається з двох частин: фіксованої та змінної.

Фіксована частина оплати виплачується частинами за виконання кожного етапу роботи радника.

Змінна частина оплати — це відсоток від вартості продажу об’єкта приватизації.

Оплата послуг радника може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або міжнародних організацій. По факту за всіма наявними договорами джерелом оплати є державний бюджет.

Але за умовами приватизації інвестор має компенсувати бюджету вартість послуг радника в повному обсязі (додатково до вартості об’єкту).

Між тим, щодо статусу радника існують і певні обмеження. Наприклад, радником не можуть бути покупці такого об’єкта. Також не допускаються до конкурсу особи, що перебувають під санкціями. Тож, умовний "медведчук" не може бути приватизаційним радником.

Тепер від теоретичної складової перейдемо в практичну площину. Хто вже на сьогодні став приватизаційним радників і на якому саме підприємстві? Скільки вони отримують коштів за свої послуги?

Цікавий факт, що радник з приватизації ОГХК має стати першим, хто отримає повний передбачений договором гонорар в разі успішного аукціону з приватизації компанії, який заплановано на 31 серпня.

На початку серпня конкурсна комісія (представники ФДМУ, Мінекономіки та Мінфіну) відібрала низку компаній, які можуть у майбутньому брати участь в аукціонах на позиції інвестиційних радників (так званий перелік кваліфікованих учасників).

Це 10 компаній, що мають достатній досвід для підготовки об’єктів великої приватизації (отримання доходу від надання послуг за попередній повний календарний рік не менше 100 млн грн та участь хоча б у трьох проєктах реструктуризації фінансових зобов’язань, укладанні договорів купівлі-продажу активів вартістю понад 250 млн грн або є серед ТОП-50 фінансових компаній Європи за кількістю або обсягом правочинів із злиття та поглинання згідно з рейтингом Refinitiv).

Серед обраних компаній:

Rothschild & Co Polska sp. z.o.o.

Lazard Freres SAS

ТОВ "Ернст енд Янг" (Ernst&Young)

ТОВ "Прайсуотерхаускуперс" (PricewaterhouseCoopers)

ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі" (CMS Cameron McKenna)

ТОВ "БДО Корпоративні фінанси" (BDO)

ТОВ "Делойт і туш" (Deloitte&Touche)

ТОВ "КПМГ-Україна" (KPMG Ukraine)

ТОВ "Кінстеллар Україна"

ТОВ "Конкорд Консалтинг"

В майбутньому компанії з цього списку зможуть подавати пропозиції щодо участі в конкурсі на право бути радником кожного окремого об’єкту приватизації.

Попередній відбір вирішили провести, врахувавши негативний досвід того, як претенденти на цю роль блокували хід приватизації в судах, оскаржуючи результати конкурсу.

Очевидно, що довіра потенційних учасників приватизаційних аукціонів (особливо іноземних) до таких радників буде вищою, ніж до українських нікому не відомих фірм.

Підсумовуючи, залучення приватизаційних радників дійсно надасть змогу підвищити ефективність приватизації державного майна, а також потенційно збільшить надходження від цього процесу до бюджету.

Проте це стане реальністю за умови прозорості відбору радників, а також доброчесності виконання ними своїх зобов’язань перед Фондом держмайна.

Матеріал підготовлено в рамках проєкту "Приватизація + демонополізація = економічне зростання".