Сколько стоят советники по приватизации

Оплата труда приватизационных советников состоит из фиксированного вознаграждения и переменной части и может достигать десятков миллионов гривень.

Об этом говорится в колонке на Экономической правде.

Фиксированная часть оплаты выплачивается частями за выполнение каждого этапа работы советника.

Переменная часть оплаты – это процент от стоимости продажи объекта приватизации.

Оплата услуг советника может осуществляться за счет средств государственного бюджета или международных организаций. По факту по всем имеющимся договорам источником оплаты является государственный бюджет.

Но по условиям приватизации инвестор должен компенсировать бюджету стоимость услуг советника в полном объеме (дополнительно к стоимости объекта).

Между тем, по статусу советника существуют и определенные ограничения. Например, советником не могут быть покупатели такого объекта. Также не допускаются к конкурсу лица, находящиеся под санкциями.

Подробнее читайте по ссылке: Кто такие "приватизационные советники"

Экономическая правда