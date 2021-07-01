Рада розблокувала підписання законів про податкову амністію

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Верховна Рада відхилила проєкти постанов щодо скасування рішення про ухвалення законопроєкту №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Про це відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Рада відхилила проєкти постанов №№5153-П, 5153-П1, 5153-П2, 5153-П3, 5153-П4, 5153-П5, 5153-П6, 5153-П7, 5153-П8, 5153-П9 і 5153-П10 щодо скасування рішенння про ухвалення законопроєкту №5153.

Відповідні проєкти постанов зареєстрували нардепи від "Батьківщини" (Юлія Тимошенко, Володимир Кабаченко, Сергій Власенко, Іван Крулько, Сергій Євтушок, Вадим Івченко, Іван Кириленко, Андрій Пузійчук, Анжеліка Лабунська, Валентин Наливайченко, Андрій Ніколаєнко), "ЄС" (Ніна Южаніна, Ірина Фріз, Ростислав Павленко) та позафракційний Олександр Дубінський.

Крім цього, Рада відхилила проєкти постанов №№5156-П, 5156-П1, 5156-П2, 5156-П3, 5156-П4, 5156-П5, 5156-П6 про скасування рішенння про ухвалення законопроєкту №5156 щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Крім того, 15 червня Рада у другому читанні та у цілому ухвалила законопроєкт №5156 щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України.

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Економічна правда