Податкова амністія: Рада ухвалила закон

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Документ підтримали 243 нардепи.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Проведення податкової амністії зумовлено, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування (BEPS) та системи автоматичного обміну податковою інформацією (FATCA), що ускладнить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.

Для проведення податкової амністія Рада також повинна розглянути законопроєкт №5355, який доповнює ухвалений закон у частині валютного регулювання.

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Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 30 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5153, яким пропонується амністія капіталів – одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкти №5153 та №5155, якими пропонується так звана "податкова амністія": добровільне одноразове декларування доходів фізосіб.

Економічна правда