Ціни на газ у Європі призупинили зростання після дворічного максимуму

Після того, як ціна газу з поставкою в Нідерландах сягнула максимуму з 2018 року, протягом тижня 17 – 21 травня вона почала знижуватися до 23,03 євро/МВт-год.

Про це йдеться в огляді ринку Української енергетичної біржі.

Так, протягом тижня найнижчі котирування спостерігались на хабі Gaspool, які станом на 21 травня становили 24,43 євро/Мвт-год. На інших хабах спотова ціна була вищою - до 24,87 євро/Мвт-год.

Ф’ючерсні ціни природного газу на хабі TTF на червень 2021 року не перевищили межу в 25 євро/МВт-год і мали загальну тенденцію до спаду з початку робочого тижня. Мінімальна ціна спостерігалася у четвер – 23,03 євро/МВт/год, та у п’ятницю вона зросла до 24,71 євро/МВт/год.

Напередодні у п’ятницю, 14 травня, була зафіксована рекордна за два роки ціна - у 26,83 євро/МВт-год.

Також відбулися зрушення на нафтовому ринку: протягом тижня нафта марки Brent загалом подешевшала на 5,1% попри зростання її ціни вранці 21 травня. Негативний вплив на ринок мали нові обмежувальні заходи, що запроваджені в Азії, а також інформація про відновлення ядерної угоди з Іраном.

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Нагадуємо:

Ціна газу з поставкою в Нідерландах зросла до 342 доларів за тисячу кубометрів, це максимальне значенням з 26 вересня 2018 року.

Економічна правда