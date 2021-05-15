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Газ в Європі досяг максимальної ціни з вересня 2018 року

Субота, 15 травня 2021, 11:10
 

Ціна газу з поставкою в Нідерландах зросла до 342 доларів за тисячу кубометрів, це максимальне значенням з 26 вересня 2018 року. 

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на газовий хаб Нідерландів TTF. 

У повідомленні вказується, що спотова ціна газу в Європі з легкістю перемахнула через максимальне значення 2021 року і вийшла на максимум за останні більш ніж два з половиною роки. 

Нагадуємо: 

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF склала 246 доларів за тисячу кубометрів. 

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