Газ в Європі досяг максимальної ціни з вересня 2018 року
Субота, 15 травня 2021, 11:10
Ціна газу з поставкою в Нідерландах зросла до 342 доларів за тисячу кубометрів, це максимальне значенням з 26 вересня 2018 року.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на газовий хаб Нідерландів TTF.
У повідомленні вказується, що спотова ціна газу в Європі з легкістю перемахнула через максимальне значення 2021 року і вийшла на максимум за останні більш ніж два з половиною роки.
Нагадуємо:
З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF склала 246 доларів за тисячу кубометрів.
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