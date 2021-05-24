Цены на газ в Европе приостановили рост после двухлетнего максимума

После того, как цена газа с поставкой в Нидерландах достигла максимума с 2018 года, на протяжении недели 17 - 21 мая она начала снижаться до 23,03 евро / МВт-час.

Об этом говорится в обзоре рынка Украинской энергетической биржи.

Так, в течение недели низкие котировки наблюдались на хабе Gaspool, которые по состоянию на 21 мая составили 24,43 евро/МВт-час. На других хабах спотовая цена была выше - до 24,87 евро/МВт-час.

Фьючерсные цены природного газа на хабе TTF на июнь 2021 года не превысили рубеж в 25 евро/МВт-ч и имели общую тенденцию к спаду с начала рабочей недели. Минимальная цена наблюдалась в четверг - 23,03 евро/МВт-ч, и в пятницу она выросла до 24,71 евро/МВт-ч.

Накануне в пятницу, 14 мая, была зафиксирована рекордная за два года цена - в 26,83 евро/МВт-час.

Также произошли сдвиги на нефтяном рынке: в течение недели нефть марки Brent целом подешевела на 5,1% несмотря на рост ее цены утром 21 мая. Негативное влияние на рынок оказали новые ограничительные меры, введенные в Азии, а также информация о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

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Напоминаем:

Цена газа с поставкой в Нидерландах возросло до 342 долларов за тысячу кубометров, это максимальное значением с 26 сентября 2018 года.

Экономическая правда