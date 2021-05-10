Всі розділи
Укр / Рус

В ЄС можуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Понеділок, 10 травня 2021, 12:17

Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро в рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. 

Про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.

Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. 

Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

Про наміри створити новий панєвропейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів Єврокомісія заявила рік тому.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

готівка ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За 2020 рік готівки в обігу стало на третину більше 22 січня 2021, 20:52
Готівка в обігу з початку року зросла на понад 20% - НБУ 6 листопада 2020, 17:21
Частка НБУ у підкріпленні банків готівкою зменшилась на 90% з 2016 року 4 листопада 2020, 17:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!