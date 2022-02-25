Поляки вишиковуються у черги до банкоматів на тлі війни в Україні

У Польщі зафіксували підвищений попит населення на зняття готівки у банкоматах, а також на товари першої необхідності, зокрема пальне.

Про це повідомляє Національний банк Польщі.

"Через підвищений попит на готівку Національний банк Польщі повідомляє, що має достатні резерви для повного покриття попиту клієнтів банку на готівку.

Усі банківські доручення виконуються без обмежень вартості, в повному номінальному складі, по всій країні", — йдеться у заяві банку.

Як повідомляє Bloomberg, посилений попит на готівку спричинило розгортання повномасштрабного військового вторгнення Росії до України. Водночас, місцеві банкіри очікують, що надмірний попит має невдовзі вщухнути , оскільки банківська система залишається стабільною.

Ще один індикатор підвищеного попиту на готівку серед поляків — зменшення обсягів вільної ліквідності, яку польські банки розміщують на 7-денних депозитних сертифікатах. 25 лютого цей показник був найнижчим від початку року.

Крім підвищеного попиту на готівку у Польщі фіксують зростання попиту на пальне на автозаправних комплексах.