"Сільпо" видаватиме на касах до 6 тисяч гривень готівки

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У мережі супермаркетів "Сільпо" будут видавати з однієї банківської картки до 6 тисяч гривень. Раніше ліміт на видачу становив 500 гривень.

Про це повідомила пресслужба "Сільпо".

У компанії кажуть, що знають про складнощі зі зняттям готівки, тому всі ці дні разом із партнерами працювали, щоб підвищити ліміт зняття готівки на касах.

"Від сьогодні — це 6000 грн в одному чеку. Видаємо готівку майже в усіх магазинах, що працюють", – заявили в компанії.

Економічна правда